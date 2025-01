The Sharing Group, de groep achter deelbedrijven zoals Mijndomein, MyWheels en Hegg Energy, heeft een strategisch minderheidsaandeel in Leafcloud verworven. Leafcloud is een Nederlandse aanbieder van duurzame clouddiensten, waarvan de servers restwarmte terugleveren aan warmtebehoevende instellingen zoals zwembaden en woonzorgcentra. De bedrijven hebben samen de ambitie om met Leafcloud een Europese clouddienst te bieden met een positieve impact op het milieu.

Software en cloudcomputing zijn volgens onderzoek van The Shift Project verantwoordelijk voor drie tot vier procent van de mondiale CO2-uitstoot – meer dan de uitstoot van de mondiale luchtvaart – en dit zal met de ontwikkelingen rond AI alleen maar toenemen. Het Nederlandse Leafcloud pakt dit aan door cloudinfrastructuur te plaatsen in gebouwen die de vrijkomende warmte kunnen benutten. Zo wordt wat normaal verspilde energie is, omgezet in een waardevolle bron voor het verwarmen van water en gebouwen.

The Sharing Group heeft een strategisch minderheidsbelang in Leafcloud verworven met de verduurzaming van haar eigen hosting portfolio en dat van andere marktpartijen als drijfveer.

Sterke groei door AI

De vraag naar cloudcomputing groeit exponentieel, mede door ontwikkelingen rond AI. McKinsey voorspelt dat het energieverbruik van IT in Europa door AI de komende tien jaar zal verdrievoudigen . Leafcloud onderscheidt zich juist in deze groeimarkt als een innovatieve cloud provider voor AI-toepassingen door écht duurzame infrastructuur aan te bieden. In tegenstelling tot traditionele aanbieders gebruikt Leafcloud bestaande gebouwen waar de warmte van cloudcomputing direct wordt ingezet voor het verwarmen van tapwater, waardoor het gasverbruik vermindert. Met de resulterende negatieve CO2-voetafdruk helpt Leafcloud organisaties te voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU, die bedrijven verplicht om hun milieu-impact te rapporteren en te verminderen.

Henri de Jong, CEO van The Sharing Group, zegt: “Leafcloud staat een exponentiële groei te wachten. We zijn verheugd om het bedrijf vanuit The Sharing Group hierin te ondersteunen en de ambities om een groene Europese standaard in clouddiensten neer te zetten. Bovendien zullen alle diensten van The Sharing Group, zoals Mijndomein en Greenhost, op termijn gebruikmaken van het ‘state of the art’ platform.”

Europese clouddienst

De ambitie van Leafcloud sluit aan bij de missie van de EU om eigen data binnen Europa te houden. Met een focus op privacy, soevereiniteit en duurzaamheid biedt Leafcloud een echt Europees alternatief voor cloudcomputing.

David Kohnstamm, Founder & CSO van Leafcloud, zegt: “Vol enthousiasme verwelkomen we deze strategische partner. Met The Sharing Group wordt het voor Leafcloud mogelijk om onze producten nog toegankelijker te maken en uit te breiden naar meer locaties. Zo kunnen we nog meer gebouwen verwarmen met de restwarmte van onze cloud infrastructuur en bieden we klanten een snelle, gebruiksvriendelijke en écht duurzame cloudoplossing.”