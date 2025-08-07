Kia en The Ocean Cleanup hebben hun krachten gebundeld met het Guatemalteekse Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen en andere lokale partners. Samen willen zij voorkomen dat een van de grootste plasticstromen van de wereld via de Motagua- en Las Vacas-rivier in de oceaan terecht komt. Jaarlijks stroomt naar schatting 20.000 ton afval via deze rivieren in de Caribische Zee met schadelijke gevolgen voor mariene ecosystemen en kustgemeenschappen in Guatemala en buurlanden als Honduras. Om deze vervuiling tegen te gaan, zet The Ocean Cleanup – met ondersteuning van Kia – twee innovatieve afvalvangsystemen in. De Interceptor 006 in de Las Vacas-rivier en de Interceptor 021 verder stroomafwaarts in het Motagua-bekken vangen plastic op voordat het de oceaan bereikt. Barrières in het water leiden het afval uit de rivierstroming naar een centraal opvangpunt waar het wordt verwijderd en verwerkt.

Lokale actie met wereldwijde impact

De samenwerking tussen Kia en The Ocean Cleanup startte in 2022 en sluit naadloos aan bij de bredere duurzaamheidsambities van Kia. Als Global Mission Partner heeft Kia the Ocean Cleanup tot nu toe ondersteund bij het verwijderen van bijna 500.000 kilo plastic uit de Great Pacific Garbage Patch – de grootste drijvende vuilnisbelt van de wereld, met een geschatte oppervlakte van 1,6 miljoen vierkante kilometer. Naast het opruimen van plastic uit de oceaan, richt het nieuwe initiatief zich op het voorkomen dat het daar überhaupt terechtkomt.

De installatie van de Interceptor 021 in El Quetzalito, vlakbij Puerto Barrios, vormt de laatste verdedigingslinie om het afval te onderscheppen. Met een lengte van 158 meter is dit het grootste systeem dat The Ocean Cleanup tot nu toe heeft ingezet. In Las Vacas en El Quetzalito is tot nu toe door dit initiatief al 23.354 ton afval verwijderd, waarmee verdere vervuiling van de Golf van Honduras is voorkomen.

Kia en The Ocean Cleanup laat, samen met overheden, lokale organisaties en belangrijke spelers uit het bedrijfsleven, zien dat lokale milieu-initiatieven daadwerkelijk wereldwijde impact kunnen hebben. Ze doen dit door bewustzijn over plasticvervuiling in de oceaan te vergroten, gerichte oplossingen te ontwikkelen én anderen te inspireren tot actie.

Tweede leven voor plastic afval

Het opgevangen afval wordt afgevoerd naar sorteercentra langs de twee rivieren, waar het wordt gescheiden voor verwerking of recycling. Een deel ervan krijgt een tweede leven in consumentenproducten, zoals in gelimiteerde oplage geproduceerde vinylplaten van Coldplay.

Kia speelt binnen de mobiliteitswereld een voortrekkersrol in de toepassing van gerecyclede materialen – ook op basis van plastic afval. Zo werd eerder al afgedankt oceaanplastic verwerkt tot een duurzame kofferbakmat voor de elektrische Kia EV3. In de nieuwste modellen van het merk worden gerecyclede kunststoffen en milieuvriendelijke materialen geïntegreerd, waaronder gerecyclede visnetten in interieurpanelen en plastic flessen in de stoelbekleding.

Als strategisch partner ondersteunt Kia The Ocean Cleanup met logistieke hulp, financiële steun en inhoudelijke kennis. Daarmee worden de impact en zichtbaarheid van de schoonmaakoperaties vergroot. Een concreet resultaat van de inzet van Kia voor verantwoorde mobiliteit en het verbeteren van het milieu. De samenwerking laat zien dat het bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in het aanjagen van ecologische verandering – zowel lokaal als wereldwijd.