The Green Lab Co. mikt in coronatijd op betaalbare personal care producten die bijdragen aan een duurzamere wereld

Ondernemers Jos Zonneveld (37) en Maarten Drontmann (35) lanceren vandaag vol trots hun merk The Green Lab Co. Een betaalbare lijn van personal care producten, met een duurzaam karakter. Het eerste product van deze lijn, een hygiëne handgel, is per 5 april 2021 verkrijgbaar voor de consument in ± 450 Nederlandse filialen van de Lidl supermarkten. Hiermee maakt het merk direct een vliegende start.

Van horeca naar handgel

Zonneveld, oorspronkelijk actief als ondernemer in de wijn- en drankenwereld, zag door de coronacrisis de vraag naar alcohol voor consumptie afnemen. ‘Op zo’n moment moet je als ondernemer kunnen schakelen. In deze tijd zie je dat de consument nog meer dan normaal op zoek is naar personal care producten. De schappen liggen vol met handgel en andere hygiëneproducten op basis van alcohol. Ik zag een gigantische afvalberg voor me, omdat er weinig aanbieders zijn met milieubewuste verpakkingen. Onverteerbaar, zowel het product als het gevoel.‘ aldus de 37 jarige ondernemer. Hiervoor zocht hij de samenwerking met mede-ondernemer én jeugdvriend Maarten Drontmann. Na één gesprek al voelden we dat hier kansen lagen. Samen combineren ze hun commerciële ervaring met hun liefde voor het in de markt zetten van nieuwe producten en diensten. Het netwerk dat de ondernemers hebben in de alcoholbranche en retail wordt ook opnieuw ingezet, ditmaal voor het groene doel. The Green Lab Co. was geboren. Een echte win-win.

Duurzaamheid een thema voor zowel consument als zakelijke klant

Met The Green Lab Co. hebben de ondernemers als doel om betrouwbare én betaalbare personal care producten in de markt te zetten die tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit is interessant voor twee doelgroepen. ‘Bij duurzame producten denken consumenten vaak aan een hoog prijskaartje. Dat willen wij veranderen. Met The Green Lab Co. willen wij groene producten voor iedereen bereikbaar maken.‘ aldus Drontmann. Tegelijkertijd richt The Green Lab Co. zich ook op de zakelijke markt, zoals retailers. Bedrijven kunnen niet langer om duurzaamheid heen, sterker nog, ze worden aangemoedigd vanuit de overheid. Zo is The Green Lab Co. lid van initiatieven als het Plastic Pact Nederland. The Green Lab Co. voorziet de B2B klant van een oplossing waarbij het product voor een competitieve prijs kan worden ingekocht, maar tegelijkertijd duurzaam is. Een unieke propositie!

Bij het woord pompje moeten beide ondernemers lachen. Als gevolg van de coronapandemie was er eind 2020 – precies toen ze wilden gaan starten – nergens meer een doseerpomp te krijgen. Toch was de pomp voor de propositie van The Green Lab Co. erg belangrijk. 100% recyclebaar betekent immers dat alles te recyclen moet zijn, ook het pompje. Drontmann: ‘We hebben stad en land afgezocht naar een duurzaam pompje.’ Nu kunnen wij door onze gepatenteerde pomp als één van de weinigen een verpakking aanbieden die helemaal recyclebaar is!.’

Een vliegende start

Het eerste product wat in de schappen ligt is een hygiëne handgel. Een handgel die zonder water te gebruiken is en binnen enkele seconden opdroogt. Het unieke van het product is de verpakking. Zo zijn de flesjes gemaakt van 100% gerecycled plastic huishoudelijk afval (PCR) en zitten er geen metalen of glazen deeltjes in het pompje. Anders dan de bestaande producten in de markt is de verpakking 100% recyclebaar na gebruik. Kortom een zeer duurzame verpakking. Daarnaast is het product ook nog eens lokaal (NL) geproduceerd. De handgel is per 5 april 2021 verkrijgbaar bij ± 450 Nederlandse filialen van de supermarktketen Lidl, hiermee heeft The Green Lab Co. zich meteen verzekert van een grote afzetmarkt en maakt het merk een vliegende start. Meer producten zijn op dit moment in ontwikkeling.