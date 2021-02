The Good Roll opent sociale werkplaats in Weesp

The Good Roll verkoopt duurzaam en vrolijk toiletpapier om schone en veilige sanitaire voorzieningen te bouwen in Afrika. Ook in Nederland dragen ze hun steentje bij door werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het hoofdkantoor in Weesp waren tot voor kort 25 werkplekken beschikbaar op de sociale werkplaats; vanaf 1 maart komen hier 50 werkplekken bij. In samenwerking met de gemeente Amsterdam worden er de komende weken 50 nieuwe sociale werknemers gezocht. Ook is er een samenwerking aangegaan met Stichting Doen, die helpt bij het faciliteren van de juiste inrichting ten behoeve van de nieuwe werknemers.

Op de sociale werkplaats worden de rollen gewikkeld en de orders netjes klaargezet. Iedereen die om wat voor reden dan ook een arbeidsachterstand heeft, kan er terecht; jong en oud. Zo biedt The Good Roll een leuke en veilige werkplek voor hun sociale medewerkers.

“De missie van The Good Roll is ‘Making the world less shitty’”, zegt founder Melle Schellekens. “Dat vertalen we zowel naar onze stakeholder als onze klanten en onze medewerkers. Bij The Good Roll staan inclusiviteit en diversiteit voorop. Zo is er voor iedereen een plek binnen ons bedrijf, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past niet alleen goed bij ons als bedrijf, maar zien we ook als iets heel normaals. We werken samen aan een betere wereld. Met schone en veilige sanitaire voorzieningen natuurlijk.”

Desiree van Geldorp, hr-manager van The Good Roll, zegt: “We zijn vereerd dat we deze mensen kunnen helpen, en dankbaar dat zij ons helpen. Naast het harde werk dat ze verrichten, valt er veel te leren van mensen die een compleet ander leven hebben dan wij of de mensen om ons heen. Het is inspirerend om ieders verhalen te horen en te zien hoe ver ze zijn gekomen, en hoe hard ze elke dag groeien. Daar doen we het voor!”