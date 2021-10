tex.tracer brengt geverifieerde keteninformatie aan bedrijven en consumenten

In de afgelopen jaren is de bewustwording rondom impact van de kledingindustrie enorm gegroeid. Consumenten willen steeds meer weten over de herkomst van de kleding die ze kopen en ook bedrijven realiseren zich dat het anders moet. Het platform van tex.tracer biedt oplossingen dankzij geverifieerde keteninformatie voor zowel bedrijven als de consument. Dankzij deze inzichten kunnen bedrijven bewuster keuzes maken en beter communiceren met de consument.

Transparantie is de toekomst

Door middel van blockchain technologie helpt tex.tracer merken, retailers en consumenten aan geverifieerde informatie over de toeleveringsketen. Zo maakt het platform het mogelijk om eenvoudig en versneld te rapporteren om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dat werkt zo: elk merk, iedere producent of toeleverancier uploadt productgegevens, afbeeldingen en documenten op het tex.tracer platform. Het platform controleert en verifieert alle informatie van de geclaimde tijd tot en met de productlocatie. Dankzij deze inzichten krijgen merken, retailers en leveranciers een duidelijk beeld van de keten. Via een QR code op het product kan zelfs de consument inzicht krijgen in de keten dankzij geverifieerde data. Hierdoor kunnen zowel bedrijven als consumenten weloverwogen besluiten nemen over de ontwikkeling en aankoop van een artikel.

Samenwerkingsvormen

Diverse bedrijven zoals Euretco Fashion, State of Art, Catwalk Junkie, CHASIN’ en ook MUD jeans zijn al de samenwerking aangegaan met tex.tracer. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen beweegredenen om de samenwerking aan te gaan. Voor Euretco Fashion begint duurzaamheid met transparantie en daarom zijn zij klaar om de volgende stap te zetten naar meer inzicht in de keten. ‘Voor ons merk Babyface staan nu alle artikelen van de nieuwe collectie in tex.tracer. Samenwerken is de enige optie naar duurzaam resultaat. Wij zijn trots om onze duurzame stappen samen met tex.tracer te zetten.’ aldus Mariska Schennink van Euretco Fashion.

Een klant zoals MUD Jeans is al ver met keteninzicht en verduurzaming en werkt met tex.tracer samen voor externe verificatie van ketendata. Bovendien starten zij binnenkort met de tex.tracer footprint calculator om op lange termijn impact beter te kunnen communiceren met de consument. Net zoals deze calculator worden ook nieuwe functionaliteiten als een compliance module veelal in co-creatie met klanten ontwikkeld.

‘tex.tracer maakt het bedrijven mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van geverifieerde informatie en op deze manier bij te dragen aan een transparant mode-ecosysteem.’ – Jolanda Kooi, co-founder tex.tracer

Circulair business model

Om als bedrijf over te gaan van een lineair naar een circulair business model is transparantie een belangrijke voorwaarde. Verschillende merken, retailers en toeleveranciers sluiten zich aan bij tex.tracer om bij te dragen aan ketentransparantie. Op basis van deze keten informatie kunnen zij weloverwogen beslissingen maken en actie ondernemen om de keten verder te verduurzamen. Dankzij deze inzichten worden bedrijven geholpen om de volgende stap te zetten naar een circulair business model.