Tetra Pak lanceert vandaag, in samenwerking met de Spaanse visproducent Jealsa, de allereerste kartonnen verpakking voor houdbare tonijn. De innovatieve Tetra Recart®-verpakking verscheen vorige maand al in Zweden bij retailer Axfood in een Mini-formaat van 200 ml. Vanaf nu is de oplossing wereldwijd beschikbaar voor voedingsproducenten en merken. Beide bedrijven brachten de oplossing samen op de markt. Ze combineerden de expertise in voedselverpakkingen van Tetra Pak met de decennialange ervaring in kwalitatieve visproducten van Jealsa.

Tetra Recart® biedt voedingsproducenten een uniek, papieren alternatief voor traditionele blikken. Zo kunnen ze zich onderscheiden in een van de meest gevestigde categorieën van de visindustrie. De wereldwijde markt voor houdbare tonijn groeit tegen 2030 naar verwachting met zo’n 12% tot 12,4 miljard eenheden. Dat komt door de stijgende vraag naar betaalbare, veelzijdige en lang houdbare eiwitbronnen.

Tetra Recart® biedt merken een kostenefficiënte, schaalbare papieren verpakkingsoplossing. De verpakking is nu al geschikt voor heel wat houdbare producten: van smeerpasta’s en vlokken tot versnipperde tonijn en moten. Tetra Pak wil dit aanbod in de toekomst uitbreiden naar andere tonijnbereidingen naarmate de categorie evolueert.

Tatiana Liceti, Executive Vice President Packaging Solutions bij Tetra Pak, zegt: “Dit is een echte verpakkingsinnovatie in een categorie waar al generaties lang weinig verandering in zit. Met Tetra Recart® brengen we de allereerste kartonnen verpakking voor houdbare tonijn op de markt. We geven producenten en merken zo een nieuwe manier om op te vallen in het winkelrek. Hiermee beschermen en vergroten ze hun marktaandeel. Tegelijk ondersteunen we een kostenefficiënte, schaalbare productie. Merken moderniseren zo met een papieren alternatief voor blikken en dragen bij aan duurzamere voedingssystemen dankzij een slimmere productie en distributie.”

Jesús M. Alonso Escurís, President bij Jealsa, vult aan: “In de 68-jarige geschiedenis van Jealsa zetten we met onze houdbare vis- en zeeproducten altijd in op innovatie. De lancering van dit toonaangevende product zet een nieuwe norm voor de sector. Dankzij de samenwerking met Tetra Pak brengen we een baanbrekende verpakkingsoplossing op de markt. We combineren hun expertise in innovatieve formaten met onze jarenlange traditie in visproducten van topkwaliteit. Samen bieden we een oplossing die inspeelt op de veranderende verwachtingen van consumenten. Na de succesvolle lancering in Zweden merken we nu al een sterk momentum in de markt. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit succes aanhoudt, omdat de vraag naar gebruiksvriendelijke, moderne en duurzame producten blijft groeien.”

Ook qua gebruiksgemak biedt de verpakking verschillende voordelen. De verpakking ligt goed in de hand en is eenvoudig te stapelen, wat ze aantrekkelijk maakt voor consumenten. Meer dan 80% van de consumenten geeft aan dat ze tonijn in een Tetra Recart®-verpakking zouden kopen. 58% verkiest deze verpakking zelfs boven de huidige alternatieven.

Het verpakkingsformaat biedt ook milieuvoordelen. Tetra Recart® heeft de laagste ecologische voetafdruk in zijn categorie: die ligt 85% lager dan bij stalen blikken en 83% lager dan bij glazen potten. Op grote schaal betekent dit 21.000 ton minder CO₂ per 1 miljoen verpakkingen. Daarnaast bestaat de verpakking tot 71% uit FSC™-gecertificeerd papier uit verantwoord beheerde, hernieuwbare bossen.

Een nieuw formaat voor een evoluerende categorie

Binnen een categorie die traditioneel gedomineerd wordt door ronde blikjes, zorgt de opvallende vorm van Tetra Recart® meteen voor extra zichtbaarheid in het winkelschap. De grote, vlakke oppervlakken zorgen voor een sterkere merkidentiteit en een duidelijker verhaal. Dankzij de compacte vorm passen de verpakkingen bovendien dichter tegen elkaar, waardoor winkels hun schapruimte efficiënter benutten en meer producten per meter kunnen aanbieden. De stevige, rechthoekige vorm vereenvoudigt ook de opslag in magazijnen. E-retailers kunnen de verpakkingen makkelijk verzamelen en verzenden, waardoor ze geschikt zijn voor e-commerce, thuisleveringen en maaltijdboxen. Zowel op een scherm als in de winkel behouden ze dezelfde visuele impact.

Na de succesvolle introductie in Zweden bewijst de samenwerking tussen Tetra Pak en Jealsa hoe een innovatieve verpakking inspeelt op veranderende consumentenverwachtingen, zelfs binnen een traditionele productcategorie. Jealsa brengt verschillende productcategorieën in Tetra Recart® op de markt, zowel onder de eigen merken Rianxeira, Mare Aperto en Robinson Crusoe, als onder huismerken van derden. Nu de vraag naar handige, eiwitrijke voedingsproducten blijft groeien, evolueert ook de markt voor houdbare tonijn. Met zijn vernieuwende kartonnen verpakking speelt Tetra Pak in op die trend. Het helpt voedingsproducenten om blikken achter zich te laten, de categorie te moderniseren, hun merken te onderscheiden en duurzamere voedingssystemen te ondersteunen.