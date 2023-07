Als onderdeel van het jaarlijkse wereldwijde vrijwilligers initiatief, TELUS Days of Giving, heeft deze Canadese organisatie een lange traditie van liefdadigheid die snel groeit in Europa en in de rest van de wereld.

TELUS, een toonaangevend wereldwijd communicatietechnologiebedrijf gevestigd in Vancouver, Canada, heeft onlangs met succes zijn eerste TELUS Days of Giving -evenement in Amsterdam afgerond, waarbij meer dan 150 medewerkers hebben deelgenomen aan een schoonmaakactie van de grachten in samenwerking met Plastic Whale . Het verzamelde plastic is niet alleen uit de grachten van Amsterdam gehaald, maar wordt ook hergebruikt als grondstof voor het bouwen van boten en kantoormeubilair.

Deze inzet om de grachten te ontdoen van plastic flessen en ander milieuschadelijk afval is slechts een onderdeel van de 18e jaarlijkse wereldwijde TELUS Days of Giving van het internationale bedrijf. Meer dan 80.000 teamleden over de hele wereld hebben vrijwilligerswerk verricht, wat gezamenlijk resulteerde in meer dan 1,5 miljoen uur vrijwilligerswerk.

In de afgelopen twee jaar hebben 2.500 werknemers van TELUS in Europa deelgenomen aan lokale charitatieve initiatieven. Ze hebben lokale stranden, rivieren en parken schoongemaakt, bloed gedoneerd, bomen geplant en vrijwilligerswerk gedaan bij buurtvoedselbanken in 18 landen, waaronder Roemenië, Bulgarije, Spanje, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De TELUS-teamleden en gepensioneerde teamleden hebben gezamenlijk meer dan 1,5 miljard dollar aan geld en andere bijdragen en meer dan 2 miljoen dagen vrijwilligerswerk verricht in de afgelopen ruim 20 jaar.

“Ons TELUS-team blijft zich inzetten voor het bevorderen van positieve sociale verandering en het creëren van buitengewone maatschappelijke resultaten in de wereldwijde gemeenschappen waarin we actief zijn, ” aldus Darren Entwistle, President en CEO van TELUS. “Met een indrukwekkende traditie van sociale betrokkenheid die zich uitstrekt over meer dan twee decennia, stelt onze focus op klanten en gemeenschappen, ondersteund door onze toonaangevende netwerken, innovatieve technologie en wereldwijd erkende cultuur, ons in staat om transformationele verandering te faciliteren en een betekenisvol verschil te maken voor burgers over de hele wereld.”

In een wereld die behoefte heeft aan positieve oplossingen en zakelijke verantwoordelijkheid, is TELUS een uitstekend voorbeeld van hoe een bedrijf dat investeert in een doel en een cultuur van betrokkenheid cultiveert, in de beste positie is om succesvol te zijn.

Met zijn roots in Canada is TELUS uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend communicatietechnologiebedrijf en een mondiale leider op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Door het maatschappelijk doel centraal te stellen in zijn bedrijfsstrategie, heeft het bedrijf een decennialange staat van dienst opgebouwd in het bijdragen aan iets waardevols en het gebruiken van zijn kernactiviteiten om een betekenisvol verschil te maken, terwijl het tegelijkertijd wereldwijd belangrijke rendementen voor aandeelhouders genereert. In de afgelopen twee decennia heeft TELUS een belangrijk aandeelhoudersrendement geleverd van meer dan 1.300%, is de klantengroei verviervoudigd en zijn de inkomsten met meer dan 200% gestegen, van $6 miljard in 2000 tot bijna $19 miljard vandaag de dag.

Met zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als basis zet het bedrijf zich in om te helpen een antwoord te vinden op enkele van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering. TELUS heeft toegezegd koolstofneutraal te zijn in 2030 en gebruikt nu al 71% van haar elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare bronnen, waaronder wind- en zonne-energie, met als doel haar activiteiten volledig koolstofvrij te maken tegen het einde van 2025. Bovendien was TELUS het eerste bedrijf in Canada dat Sustainability Linked Bonds introduceerde, waarmee TELUS zichzelf verantwoordelijk houdt voor het behalen van ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelen voor broeikasgasreductie en een voorbeeld stelt voor leiderschap op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De inzet van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid heeft erkenning gekregen als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld, onder andere door Corporate Knights, Wall Street Journal en Dow Jones Sustainability Index, vanwege zijn wereldwijde leiderschap in uitzonderlijke duurzaamheidsinitiatieven en maatschappelijk ondernemerschap.

Voor meer informatie over TELUS kunt u terecht op telus.com/socialimpact.