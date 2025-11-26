Teijin Aramid heeft Twaron Next® geïntroduceerd, een hoogwaardig para-aramide materiaal dat is ontwikkeld met een duidelijke focus op duurzaamheid. Het nieuwe materiaal combineert sterkte, duurzaamheid en thermische bestendigheid met opties die zijn ontworpen om de milieu-impact te verminderen.

Beschikbaar in twee duurzaamheidsgerichte varianten

Circulaire inhoud – bevat teruggewonnen aramidevezels uit productieafval van Teijin Aramid, wat leidt tot een vermindering van CO₂-uitstoot tot wel 25 procent ten opzichte van de gemiddelde industriestandaard.

Biogebaseerde grondstoffen, geproduceerd met hernieuwbare grondstoffen voor de polymeerstructuur, waardoor de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen wordt verminderd.

Ontworpen voor veeleisende toepassingen

Twaron Next® is geschikt voor gebruik in beschermende kleding, auto-onderdelen zoals banden en slangen, offshore energieoplossingen en diverse industriële composieten. De mechanische eigenschappen en betrouwbaarheid maken het tot een sterke keuze voor industrieën die materialen zoeken die voldoen aan strikte prestatie-eisen én bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Wereldwijde beschikbaarheid

Twaron Next® is nu wereldwijd beschikbaar en biedt fabrikanten een duurzame materiaalkeuze die milieuproblemen aanpakt zonder concessies te doen aan industriële prestaties.“Twaron Next® betekent een stap vooruit in het combineren van hoogwaardige engineering en materialen met duurzame productie,” aldus Hendrik de Zeeuw, CCO van Teijin Aramid. “Het stelt industrieën in staat hun operationele eisen te vervullen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”