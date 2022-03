Een startup die sportverenigingen opzet in vluchtelingenkampen, een designer die speeltuintjes maakt van oude windturbinebladen, een app die tieners al gamend leert met geld omgaan of een ondernemer die plastic afval recyclet in Azië. Het Impact Program van TEDxAmsterdam hielp zeven startups met briljante ideeën – zogeheten pioniers – de afgelopen vijf maanden om een stap verder te komen en de markt op te gaan. Vrijdag 18 maart vindt het finale event van de eerste editie van het trainings- en coaching programma plaats in Capital C in Amsterdam. Daar presenteren de pioniers hun ideeën aan een publiek van honderd geselecteerde experts, media, coaches, investeerders en grote bedrijven. Ook wordt die middag de ‘Pioneer of the year’ gekozen.

Impact maken

TEDx is een internationaal platform dat zich richt op het verspreiden van waardevolle ideeën en innovaties. De lokale community van TEDxAmsterdam telt inmiddels meer dan 10.000 leden en veel bedrijven en organisaties als partner. ,,Met het Impact Program willen we dat enorme netwerk inzetten om sociale ondernemers en hun startups op het gebied van duurzaamheid en sociale impact verder te brengen. Wij helpen hen hun ideeën voor de bühne te krijgen om zo meer impact te kunnen maken”, zegt hoofd Impact Program Susan Kessing van TEDxAmsterdam.

Zeven pioniers

Eind vorig jaar meldden zich ruim 80 gegadigden aan voor het eerste Impact Program. Daaruit werden zeven pioneers geselecteerd. Allemaal kregen ze cursussen aangeboden van partner Startupbootcamp. ,,In de zeven geselecteerde pioniers zagen we de meeste potentie om de wereld mooier te gaan maken. Het zijn allemaal winnaars”, stelt Kessing. De zeven presenteren hun impact organisatie en zichzelf vrijdag op de rode TEDx stip.

Nicky Card is een financiële dienst voor tieners, die hen via interactieve games en video’s leert omgaan met geld, sparen of beleggen. Het mentor-to-mentor social media platform iSeekMe wil mensen uit verschillende levensfasen met elkaar verbinden om ervaringen uit te wisselen en elkaars persoonlijke groei te versoepelen. De door vrouwen geleide startup Brigitt wil ervoor zorgen dat artiesten via blockchain-technologie de erkenning krijgen die ze verdienen door NFT’s. Sociale onderneming KLABU start sportclubs in vluchtelingenkampen door de verkoop van zijn eigen sportkleding. Doel is 1 miljoen vluchtelingen toegang tot sport te bieden in de komende tien jaar. Code Noir is een offline platform die eten, mensen en geschiedenis dichter bij elkaar brengt. Een interactieve tool die ons leert over de herkomst en routes van hoe voedsel vandaag op ons bord kwam, hoewel de moeilijkheid van sommige van die paden ingewikkeld zijn maken ze de boodschap lichter verteerbaar. Blade Made maakt van de wieken van afgeschreven windmolens fantasierijke objecten zoals speeltuinen en straatmeubilair en geeft hiermee een tweede leven aan deze wieken met een grote CO2 reductie als gevolg. UPP! heeft machines waarmee het in Nederland, Vietnam en Singapore ongesorteerd, ongewassen en onversnipperd, gemengd plastic afval kan verwerken tot robuuste en recyclebare nieuwe materialen en producten. Zo wil het bedrijf voorkomen dat 250 duizend ton plastic afval op de stortplaats, in de afvaloven of in zee terecht komt.

Vijf maanden training

De zeven pioniers kregen de afgelopen vijf maanden onder meer workshops en trainingen in ondernemerschap, verzorgd door de vele partners die bij het programma zijn aangesloten. Zo zijn ze onder andere gecoacht op storytelling door Dept en Mezrab Storytelling School, kregen ze speaker coaching van Best3Minutes en mochten ze gebruik maken van werkruimte en mentoren van WeWork. De ‘Pioneer of the year’ krijgt een campagne van Dept aangeboden en wordt door partner gemeente Amsterdam geïntroduceerd bij relevante programma’s in de stad. ,,Deze startups hebben ideeën die de wereld helpen veranderen en echte problemen helpen oplossen. Van mondiale gezondheid tot klimaatverandering, van sociale rechtvaardigheid tot educatie. Dat is nu relevanter dan ooit. TEDxAmsterdam fungeert hierbij als katalysator”, zegt Kessing.