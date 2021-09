TEDxAmsterdam biedt een podium aan nieuwe duurzame ondernemers via het Impact Program

From ideas worth spreading to ideas worth doing. TEDxAmsterdam neemt het voortouw en introduceert een nieuw initiatief. Het Impact Program is ontwikkeld om positieve verandering te brengen, one idea at a time. Hierbij gaat het niet om idealistische dromen en utopische sprookjes; de focus ligt op uitvoerbare ideeën die antwoord geven aan de behoeften van onze planeet en maatschappij.

De organisatie is op zoek naar ambitieuze initiatiefnemers – creatieve geesten met concrete ideeën die de status quo willen aanvechten. Het Impact Program ondersteunt deze ‘pioneers’ door middel van verschillende workshops op het gebied van ondernemerschap en storytelling, 1-op-1 mentorschap, en toegang tot een uitgebreid e-learning platform voor startups. Daarnaast krijgen de deelnemers de kans hun netwerk uit te breiden en waardevolle feedback te ontvangen van experts tijdens een live TEDxAmsterdam event. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de inspirerende partners Startupbootcamp, Gemeente Amsterdam, WeWork, Dept Agency, A’dam & Co, Best 3 minutes, Mezrab Storytelling School, TCS en Miro.

De kick-off, die plaatsvindt op 27 oktober 2021, is de start van een 5 maanden programma waarbij de pioneers toewerken naar hun eigen ‘TEDtalk’ moment en hun inspirerende verhaal met de wereld zullen delen op het TEDxAmsterdam podium. Alle kandidaten worden tijdens het programma begeleid in het tot realisatie brengen van hun idee, waarbij één van hen aan het eind kans maakt op extra steun.

Projectleider Susan Kessing: “Door middel van dit programma faciliteren we waardevolle groei en nieuwe verbindingen en hopen we impactvolle ideeën om te zetten in concrete volgende stappen”.

De aanmeldingen sluiten zondag 3 oktober. Er zijn slechts beperkt plekken beschikbaar, dus schrijf je snel in: https://thttps://tedx.amsterdam/impact/edx.amsterdam/impact!