Techleap for Scaleups maakt vandaag de vijftiende groep scale-ups bekend die deelneemt aan Rise, het groeiprogramma dat Nederlandse techbedrijven helpt versneld door te breken. De selectie bestaat uit negen scale-ups die actief zijn in onder meer fintech, cybersecurity, ESG-intelligence en travel tech.

De geselecteerde bedrijven vallen op door hun internationale succes. Gemiddeld wordt 70 procent van hun omzet buiten Nederland gerealiseerd. Samen zijn ze goed voor gemiddeld 204 medewerkers per bedrijf, een gezamenlijke jaaromzet van ruim €210 miljoen en een gemiddelde funding van €37 miljoen. Zes van de negen teams worden (mede) geleid door vrouwen, en twee groeiden zonder externe investeringen.

“Deze ondernemers laten zien waar Nederlandse tech wereldwijd voor staat,” zegt Dylan Richts, Head of Community bij Techleap. “Ze combineren lef en diversiteit, bouwen over grenzen heen, en zetten innovatie om in concrete economische impact. Met Rise creëren we de ruimte waarin zij sneller, sterker en met meer impact kunnen doorgroeien.”

Hoewel deze scale-ups al stevig groeien, stuiten ze ook in deze fase op nieuwe groeibarriëres. Het Rise-programma is speciaal ontwikkeld om hen juist in deze fase te ondersteunen. In een intensief programma van acht weken werken ze aan hun belangrijkste uitdagingen, met steun van ervaren ondernemers, investeerders en andere founders.

Sinds de start van het programma namen ruim 300 bedrijven deel en haalden zij honderden miljoenen aan kapitaal op om nieuwe markten te betreden.

Deze scale-ups zijn geselecteerd voor Batch 15 van het Rise-programma: