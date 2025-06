Feest bij TEAM LEWIS! Het internationale PR- en marketingbureau heeft gisteravond tijdens de uitreiking van de prestigieuze Corporate Content Awards 2025 in Londen maar liefst 8 onderscheidingen in de wacht gesleept. Daarbij was een zilveren onderscheiding in de categorie ‘Best Use of Content in a Live or Experiential Setting’ voor de lancering van CSR report van Zeeman via een live webinar.

De teams in Eindhoven en Amsterdam wonnen de awards verspreid over 7 verschillende categorieën voor campagnes voor de klanten Marktplaats, Daiwa House Modular Europe, Zeeman, HousingAnywhere en Voluson™ Women’s Health Ultrasound GE Healthcare:

Best Purpose-Driven Content

Goud – Marktplaats – Kinderboek De Kraam van Billy ter ondersteuning van de tweedehands speelgoedcampagne van Marktplaats

Brons – Daiwa House Modular Europe – Campagne rondom de opening van Daiwa’s nieuwe productiefaciliteit

Best Content Campaign to Assist with Corporate Positioning

Goud – Daiwa house Modular Europe

Best Content Campaign to Assist with Reputation Management

Zilver – Marktplaats

Best Content Targeted to the Investor Audience

Zilver – Daiwa House Modular Europe

Best Use of Content in a Live or Experiential Setting

Zilver – Zeeman – Lancering van CSR report van Zeeman via live webinar

Best Use of Data

Zilver – HousingAnywhere – HousingAnywhere International Rent Index by City en De Kamernet Verhuurrapportage

Best User-Generated Content (Employee)

Brons – Voluson™ Women’s Health Ultrasound GE Healthcare – Employee advocacy programma voor Voluson Women’s Health

Vera Kops, Vice President Western Europe bij TEAM LEWIS zegt :“We gingen voor een mooi resultaat, maar acht awards winnen overtreft al onze verwachtingen. Dit is een beloning voor het harde werk, de creativiteit en inzet van onze teams. Maar het succes is ook te danken aan onze klanten: door hun vertrouwen en ambitieuze uitdagingen kunnen we keer op keer topprestaties leveren. Deze awards laten zien hoeveel impact we samen maken in marketing en PR – en daar zijn we ongelooflijk trots op.”

De Corporate Content Awards bekronen bureaus uit heel Europa voor sterke contentcreatie, corporate storytelling en communicatie. Ze erkennen creativiteit en effectiviteit in merkverhalen, interne communicatie en thought leadership. De awards worden jaarlijks georganiseerd door Communicate Magazine.