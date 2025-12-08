Tata Steel Nederland introduceert de Green Box, een uniek groendaksysteem dat speciaal is ontworpen voor metalen dakbedekkingen. Deze nieuwe oplossing combineert duurzaamheid, eenvoud en kostenefficiëntie. Met deze innovatie is TSN de eerste staalproducent op de markt die een duurzame kunststofoplossing aanbiedt voor groene daken van metaal. TSN heeft patent aangevraagd voor de Green Box.

Belangrijkste voordelen

Optimale waterafvoer en wortelwerendheid – Zorgt voor langdurige bescherming van de dakconstructie

Voorbegroeid en snelle installatie – Green Box is zowel leeg als voorbegroeid leverbaar

Kwaliteit en duurzaamheid – Verwachte levensduur van 25 jaar, minimaal onderhoud

Brandveiligheid

Klimaatadaptatie en milieu-impact

Groendaken, ook wel sedumdaken genoemd, absorberen hevige regenval, verminderen regenwaterafvoer en helpen overbelasting van rioleringssystemen te voorkomen. Groendaken spelen een essentiële rol in klimaatadaptatie en dragen bij aan het verkleinen van de CO₂-voetafdruk. Extra voordelen zijn verbeterde biodiversiteit, geluidsisolatie en temperatuurbalans. Nu gemeenten steeds vaker groendaken verplicht stellen, vormde het gebrek aan geschikte systemen voor metalen daken een uitdaging. De Green Box van Tata Steel lost dit probleem op en is eenvoudig te installeren, met behoud van stabiliteit en sterkte.

Eenvoudige installatie, ‘vergelijkbaar met een Lego-pakket’

Green Box is speciaal ontwikkeld voor industriële en kantoorgebouwen met metalen dakconstructies, zoals sandwichpanelen. Green Box voldoet aan alle duurzaamheidsregels en moderne bouwbehoeften. Mario Kenda, productontwikkelaar bij TSN’s downstream-organisatie Building Systems inclusief SAB-profiel (NL), Fischer Profil (DE) en Montana (CH), stond aan de wieg van Green Box: “Toen we onze eerste 3D-geprinte prototypes testten, wisten we dat we een ‘gamechanger’ hadden. Green Box is een makkelijke, goedkope oplossing voor een van de grootste uitdagingen in de bouwsector. Het systeem is heel eenvoudig te installeren: je legt de boxen neer als een Lego-kit op het metalen dak.”

Green Box: Tata Steel innoveert verder dan staal

De Green Box kan ‘pregreened’, oftewel voorbegroeid, worden afgenomen. Tata Steel werkte daarvoor samen met een bedrijven in de tuinbouwsector. De Green Box wordt geproduceerd met een duurzaam type kunststof (gerecycled polyethyleen), met goede UV-bestendigheid en ontworpen door Tata Steel Nederland. Het systeem is ontwikkeld conform de nieuwe richtlijnen voor groendaken van de International Federation for Lightweight Metal Construction (IFBS).