De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland heeft vanochtend besloten om niet door te gaan met Donald Pols als Chief Sustainability Officer en Directeur Communicatie. De afgelopen dagen is gebleken dat er aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, informatie die ons heeft geraakt en die niet eerder met het bedrijf is gedeeld.

De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland betreurt het dat in de gesprekken tijdens de aanstellingsprocedure van Donald niet alle informatie is gegeven die voor de Raad van Bestuur belangrijk is om een goed overwogen besluit te nemen over zijn aanstelling. Uit onderzoek van NRC blijkt dat Pols als student leider was van een extreemrechtse studentenorganisatie, de Afrikaner Studente Front.

Daarom heeft de Raad van Bestuur vanochtend besloten het contract van Donald Pols per direct te beëindigen.