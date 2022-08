Tarkett recyclet met het terugname- en recyclingprogramma ReStart® zo veel mogelijk installatieafval en gebruikte vloeren. Van de huidige grondstoffen waaruit de vloeren van Tarkett bestaan, is op dit moment 70 procent hernieuwbaar en/of overvloedig beschikbaar. Het bedrijf wil in lijn met het Klimaatakkoord binnen de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 30 procent in 2030, ten opzichte van 2019. De ambitie van Tarkett is om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

“Wanneer je kijkt naar de gehele productlevenscyclus behaal je veel winst door het niet hoeven te ontginnen van nieuwe grondstoffen én door het voorkomen van verbranding achteraf. Voor ons is échte circulariteit de manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En dit doen we samen met een groeiend aantal klanten”, vertelt Marco Van Bergen, Manager ReStart®-programma bij Tarkett.

560 ton aan vloeren teruggenomen

Tarkett is in Europa de enige vloerenleverancier die zoveel diverse vloeroplossingen kan terugnemen en recyclen tot nieuwe vloeren. Bij recycling wordt minstens de helft van de CO2-uitstoot bespaard, doordat recycling verbranding achteraf voorkomt en ontginning van nieuwe materialen vermindert.

In 2021 heeft Tarkett binnen Nederland 498 ton teruggenomen van hun eigen tapijtcollecties om te kunnen recyclen. Wanneer dit volledig gerecycled is, staat dit gelijk aan ongeveer 1.100 vluchten van Amsterdam naar New York. Ook heeft Tarkett binnen Nederland 62 ton pvc-vloeren ingezameld in hetzelfde jaar, waarbij de vermindering aan CO2-uitstoot ongeveer 192.000 kg is. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van meer dan 1 miljoen kilometers met een personenauto.

Het materiaal dat wordt ingezameld gaat naar één van de acht recyclingcentra van Tarkett. Zo worden tapijttegels lokaal ingezameld in Tarkett’s fabriek in Waalwijk (Nederland) en pvc-vloeren in Clervaux (Luxemburg). De andere recyclingcentra zijn gevestigd in Italië, Polen, Zweden, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Duurzame samenwerkingen

“Tijdens de renovatie van University Utrecht campus hebben we in samenwerking met de aannemer en Tarkett de oude vloeren middels het ReStart®-programma kunnen recyclen. De oude vloeren van de campus zijn in het recyclingcentrum in Waalwijk verwerkt tot grondstof voor nieuwe vloeren. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambitie die wij als Bol.com nastreven. Fijn om hierin samen te kunnen werken met Tarkett op het gebied van duurzaamheid”, aldus Bol.com.

Christa Beaufort, Manager Sustainability bij ABN AMRO Bank N.V., zegt: “Waar mogelijk proberen we als ABN AMRO onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Tijdens de renovatie van onze gebouwen in onder andere Amsterdam keken we kritisch naar de selectie van duurzame producten. Voor de vloeren hebben we gekozen voor de DESSO-tapijttegels van Tarkett: deze worden na de levensduur teruggenomen voor recycling. Hierdoor hebben ze een veel lagere CO2-uitstoot dan de vloeren die na de levensduur worden verbrand.”

Bouwsector verduurzamen

De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbehoud en het beperken van verdere opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De sector is namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van de mondiale broeikasgasemissies en tot wel 70 procent van de totale hoeveelheid afval. Tarkett ondersteunt klanten in de bouwsector om te verduurzamen. Transparantie is hiervoor essentieel, daarom wordt 97 procent van de materialen van Tarkett beoordeeld door de onafhankelijke en innovatieve partner EPEA. EPEA ondersteunt bedrijven bij de certificering van hun producten volgens de Cradle to Cradle Certified™ product standard.

Tarkett streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen te verminderen met 30 procent. Naast het gebruik van biobased materialen en recycling van hun vloeren na de levensduur, verduurzaamt Tarkett ook het productieproces. Zo opereren diverse fabrieken op 100 procent groene stroom en is het watergebruik met 56 procent verminderd, ten opzichte van 2010. Verder wordt de milieu-impact van Tarkett’s producten gebaseerd op de volledige levenscyclus, waarin ook de gebruiksfase én de eindelevensduurfase zijn meegenomen. Hierdoor weet Tarkett per productcategorie precies wat de milieuwinst is van het recyclingproces. Deze winst maakt Tarkett sinds juni 2022 inzichtelijk door middel van de nieuwe online CO2-calculator.