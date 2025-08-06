In Woerden is recentelijk een batterijopslagsysteem van 1 megawattuur succesvol geplaatst bij BP Divers Woerden tankstation aan de Europabaan 2. De batterij, momenteel de grootste in de gemeente, wordt ingezet om lokaal opgewekte zonne-energie tijdelijk op te slaan en te gebruiken voor het laden van elektrische voertuigen via drie krachtige snelladers. Het project biedt een concrete oplossing voor het groeiende probleem van netcongestie.

Slim laden, lokaal opslaan

De batterij is in januari 2025 geplaatst en sinds april volledig operationeel. De installatie is specifiek ontworpen voor lokaal energiebeheer, waarbij overtollige zonnestroom wordt opgeslagen voor later gebruik. Hierdoor wordt het stroomnet nauwelijks belast, ondanks het hoge gecontracteerde verbruik van het tankstation (450 kW). Dankzij de opslagcapaciteit van 1 MWh kunnen piekmomenten opgevangen worden, essentieel voor locaties met meerdere snelladers.

Schaalbaar

Jonathan Kool, projectmanager bij hoofdaannemer Energiehaven: “Dit project laat zien hoe je met slimme technologie en samenwerking duurzame mobiliteit kunt versnellen zonder het net verder te belasten. Dankzij de batterij gebruiken we gedurende de zomermaanden bijna uitsluitend eigen zonnestroom, een gesloten systeem dat efficiënt is.”

Samenwerking als sleutel tot succes

De realisatie van het batterijproject bij BP Divers Woerden is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vier partijen binnen de energiesector. Boltainer leverde de batterijcontainer en zorgde voor de fysieke opslaginfrastructuur. Batterij Based Trading was verantwoordelijk voor de technische configuratie en monitoring van het batterijmanagementsysteem. Een externe partij stuurt de batterij daadwerkelijk aan. Energiehaven fungeerde als hoofdaannemer en nam de coördinatie op zich, het AC-werk, het energiemanagementsysteem en de snellaadinfrastructuur.

Rendabel en realiseerbaar

BP Divers Woerden, de exploitant van het tankstation, investeert ook actief in de energiemaatregelen. Orlando de Jonge, mede-initiatiefnemer namens Boltainer:

“We hebben de batterij zo ontworpen dat hij perfect past in een commerciële setting met hoge energiepieken. Dit project bewijst dat je ook zonder teruglevering of netverzwaring toch een duurzaam én rendabel energiesysteem kunt realiseren.”

BP Divers Woerden heeft diverse exploitaties in Nederland. Dit concept willen de initiatiefnemers ook op andere locaties uitrollen, ook daar waar netverzwaring nog jaren op zich laat wachten.