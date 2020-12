Tandpastatubes het museum in! Crowdfunding gestart voor tanden poetsen zonder microplastics en plastic tubes

Een goede mondverzorging is belangrijk. Maar het is onbekend dat hier ook een minder fris geurtje aan zit. We poetsen namelijk tweemaal daags met 1. tandpasta vol microplastics uit 2. ‘single use’ plastic tubes. Daarom heeft Smyle tandpasta in een tabletje ontwikkeld!

Het minder frisse geurtje aan tandpasta

Duurzaam ondernemers Almar, Dennis en Roger ontdekten dat de mensheid ieder jaar 20 miljard plastic tubes tandpasta1 produceert, gelijk aan een plastic riem die 62 keer om de aarde past! Daarvan eindigen jaarlijks 1.5 miljard tubes in de oceanen of in stortplaatsen. De rest wordt verbrand, omdat plastic tubes niet (economisch) gerecycled kunnen worden. Het is zelfs vaak goedkoper nieuwe te maken. Daar komt bij; in meer dan de helft van de meest verkochte traditionele pasta zit ook nog eens micro-plastics.

Dat kan en moet beter!

Smyle tandpasta: een goed product, en dan beter

Smyle is tandpasta in tabletvorm. Het is 100% plastic-vrij, met alleen natuurlijke ingrediënten en volledig vegan en dierproefvrij. Smyle is 100% Nederlands en wordt onafhankelijk getest. Je kunt Smyle tabs los of met een abonnement kopen.

De tabs zijn verpakt in een papieren sachetje. Ze worden gratis en CO2-neutraal thuisbezorgd, door je brievenbus. Je bewaart ze in een glazen flesje in je badkamer en op reis in een travel kitje, die je er beide bij een abonnement gratis bij krijgt. Smylen is simpel. Je kauwt een tabletje fijn, je poetst met een (bamboe) tandenborstel en voila, je hebt tandpasta. CRUSH – BRUSH – SMYLE.

Tandpastatubes het museum in

Smyle heeft sinds haar livegang in juli 2020 al 65.000 tubes bespaard. Ze willen nu snel doorgroeien en 1 miljoen tubes besparen in 2021. Om dat te helpen realiseren is de crowdfunding opgezet. Almar Fernhout: ’Met 1 miljoen bespaarde tubes beginnen we samen impact te maken. Die tube moet het museum in! We gebruiken het geld om de operatie te versterken, campagne te voeren en nieuwe versies en smaken te ontwikkelen.” Sinds livegang is binnen enkele dagen al 75% van het minimale doelbedrag binnen gehaald.