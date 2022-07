T-Mobile zet zich in voor een relevante en positieve maatschappelijke impact en wil bij dragen aan een betere wereld. De telecomprovider integreert Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (CSR) daarom volledig in haar bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering en zet zich in om de alle processen zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk in te richten. Daarbij neemt de telecomprovider ook haar verantwoordelijkheid in de hele waardeketen. De toetreding van T-Mobile tot de gerenommeerde Joint Audit Cooperation (JAC) is daarom een logische volgende stap.

JAC is internationaal de toonaangevende vereniging van telecom operators, ook bestaande uit onderlinge concurrenten, die samenwerken om sustainability standaarden in de gehele supply chain te verbeteren. De vereniging richt zich op het verifiëren, beoordelen en ontwikkelen van CSR in de productiecentra van de belangrijkste multinationale ICT-leveranciers. T-Mobile heeft zich in juni 2022 aangesloten.

Iedereen in verbinding brengen

Als een van de grootste telecomproviders van Nederland vervult T-Mobile een belangrijke rol in de samenleving. De telecomprovider onderneemt zo duurzaam en verantwoord mogelijk. De missie ‘We won’t stop until everyone is connected’, is daarom niet alleen een commerciële missie, maar ook een maatschappelijke missie. Alle sociaal maatschappelijke activiteiten en de impact daarvan zijn samengevat In het Connect to Change plan. Stefan de Wit, Director Procurement & Supply chain bij T-Mobile Nederland is blij met de aansluiting bij JAC: ‘’We pakken een actieve rol in de transitie naar een circulaire en klimaatvriendelijke economie. Zo willen we zelf vanaf 2025 energieneutraal zijn en onze CO2 footprint drastisch verminderen. Ondanks de sterke groei van ons netwerk, de grote groei van ons dataverkeer en de uitbreiding van het aantal winkels, lukt dat. We gebruiken bijvoorbeeld 100% groene stroom, 100% LED verlichting en 100% biologisch katoenen bedrijfskleding. Binnen T-Mobile werken we ook samen met leveranciers om nieuwe productie- en afvalstromen te minimaliseren. De toetreding binnen JAC is daarom een mooie vervolgstap.’’

Verduurzamen bedrijfsvoering

De telecomprovider werkt hard aan het zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk inrichten van de processen. Ook neemt de telecomprovider haar verantwoordelijkheid op het gebied van CSR in de hele waardeketen, ook op de productlocaties. De aansluiting bij JAC is daarom een mooie aanvulling op het al bestaande CSR-programma van T-Mobile. ‘’Door de aansluiting bij JAC kunnen we bijdragen aan een gecoördineerde aanpak in de keten op het gebied van documenten due diligence, on-site audits en verbeterplannen. Het is een mooie stap richting het verder verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Met als uiteindelijk doel het gezamenlijk verbeteren van de sustainability standaarden voor de hele supply chain keten,’’ aldus de Wit.

Over het JAC

JAC is een vereniging van telecomoperatoren die tot doel heeft de duurzaamheid te verifiëren, te beoordelen en te ontwikkelen in de productiecentra van belangrijke multinationale leveranciers van de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Momenteel omvat de vereniging in totaal 22 telecomoperatoren waaronder T-Mobile Nederland. JAC-leden werken samen in hun netwerken van handelspartners om transparantie te bevorderen en te laten zien dat de industrie haar verschillen opzij kan zetten om de duurzaamheid van de toeleveringsketen en de duurzaamheidsnormen te verhogen. De aanpak van JAC omvat documentaire due-diligence, audits ter plaatse, corrigerende actieplannen, stappenplannen voor verbetering met gemeenschappelijke directe leveranciers (tier 1) en daarbuiten (tier-2 en tier-3).