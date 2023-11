Een besparing van ruim één miljoen wegwerpbekers per jaar. Architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco heeft een stevige, nieuwe stap gezet in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. In alle grotere Sweco-kantoren worden vanaf nu alleen nog duurzame, herbruikbare koffiebekers gebruikt, die worden afgewassen in sociale afwas-hubs.

Voor de herbruikbare koffiebekers werkt Sweco samen met CupXchange. CupXchange levert schone bekers en haalt vuile bekers op om ze te wassen. Dit alles toekomstbestendig waarbij lokaal wassen, transport zonder uitstoot en social return belangrijke doelen zijn. De komende weken worden ook de laatste grote Sweco-kantoren van de nieuwe bekers voorzien.

Mimount Salhi is binnen Sweco verantwoordelijk voor dit project: “We werken bij Sweco hard aan het verduurzamen van Nederland. Dat doen we niet alleen met en voor onze klanten, ook onze bedrijfsvoering moet daar het beste voorbeeld van zijn. Daarom zijn we trots op deze nieuwe stap. Practice what you preach!”

De bekers van CupXchange zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Ze hebben een lange levensduur en kunnen veel afwasbeurten doorstaan. Dat afwassen gebeurt door mensen van sociale ontwikkelbedrijven zoals Den Haag werkt, Scabalor, UW Utrecht en Pantar. Medewerkers van Sweco gebruiken hun beker meerdere keren en zetten ‘m daarna in het inzamelmeubel. In de lokale hubs worden ze afgewassen en klaargemaakt voor de volgende wissel.

Rik Jansen is als coördinator Social Return blij met deze samenwerking: “Herbruikbaarheid, duurzaamheid en zero emission springen direct in het oog bij CupXchange. Maar wat dit voor mij één van de beste verhalen van Sweco maakt, is dat we juist ook investeren in wat je níet ziet. Namelijk het afwassen van de bekers in sociale werkplaatsen. Wat mij betreft vat dit samen wat we willen zijn en uitdragen.”

Als grootste architecten- en ingenieursadviesbureau van Europa streeft Sweco ernaar om in 2035 100% CO2 neutraal én 100% circulair te zijn. In Nederland is het doel om dit in 2030 al bewerkstelligen. Zo wordt duurzaam reizen sinds kort extra beloond en wordt alleen circulair meubilair ingekocht. Ook wordt overgestapt op een volledig elektrisch leasewagenpark en zijn afvalstromen verduurzaamd.

Met het afschaffen van de wegwerpbekers gaat Sweco een stap verder dan de Europese Single Use Plastic-richtlijn (SUP) voorschrijft. Die richtlijn, gehanteerd door de Nederlandse overheid, verplicht bedrijven en horeca om vanaf januari 2024 alleen maar wegwerpbekers en -verpakkingen te gebruiken die voor een groot deel hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Sweco kiest er dus voor om de wegwerpbekers helemáál in de ban te doen.