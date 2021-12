Swappbox maakt het delen van ongebruikte ruimtes mogelijk

We zien een toenemende tegenstrijdigheid: Ruimte is kostbaar, terwijl we leven in een tijd waar mensen meer bezittingen hebben dan ooit tevoren. Om deze reden zit het aantal self storage bedrijven flink in de lift. Ieder jaar worden er weer nieuwe loodsen bijgebouwd aan de rand van de stad. Maar is dit wel zo logisch in het kader van verduurzaming? Met de klimaatdoelen in het achterhoofd dachten de jonge ondernemers Karel en Remco, dit móét en kan anders. Begin 2019 komt het idee in hen op om een deel-economie alternatief te bieden op traditionele self storage, genaamd Swappbox. Inmiddels heeft Swappbox een vliegende start gemaakt in Amsterdam.

´In plaats van alsmaar bij te bouwen, moeten we efficiënter omgaan met de ruimte die we al hebben. Met 8,5 miljoen vierkante meter onbenutte kantoorruimte en 460 duizend leegstaande woningen in Nederland, kunnen we niet enkel spreken van een schaarste probleem.´- aldus mede oprichter Karel. ´Bovendien kunnen we de reisafstand tussen het woonadres en de opslag verkleinen wanneer mensen hun ongebruikte ruimte met buurtgenoten delen. Dit kan een behoorlijke CO2-uitstoot besparing op jaarbasis zijn. Bijvoorbeeld wanneer je als vakman elke dag naar je opslag rijd om je gereedschap op te halen en te brengen.´ – aldus Remco.

Het platform

Met deze wetenschap ontwikkelde Karel en Remco een gebruiksvriendelijk online platform. ´Zowel personen als bedrijven kunnen gratis hun ongebruikte ruimte adverteren, zoals bijvoorbeeld (een deel van een) bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats of logeerkamer. Vervolgens kunnen geïnteresseerden reageren via het platform.´ – aldus Karel. ´Echter merkte we al gauw dat huurders het niet vertrouwd genoeg vonden om hun spullen te stallen bij een vreemde. Daarom hebben we sinds kort een techniek geïntroduceerd op het platform waarmee we gebruikers kunnen verifiëren op bijvoorbeeld een legitimatiebewijs.

We kunnen dan onder andere zien of mensen op een zwarte lijst staan.´ aldus Remco. Een bekend probleem voor verhuurders is het op tijd kunnen innen van de huur. Om die reden hanteert Swappbox een betalingsgarantie. ´De huur wordt op de eerste huurdag geïncasseerd door het platform en veiliggesteld op een bankrekening onder toezicht van een notaris. Na 30 dagen wordt de verhuurder uitbetaald. Zo is de huurder zeker van zijn ruimte en de verhuurder zeker van zijn inkomsten.´ aldus Karel Inmiddels heeft Swappbox een vliegende start gemaakt in Amsterdam. ´Aan de ene kant zien we particulieren en ondernemers die eenvoudig een extra inkomen genereren door hun ongebruikte ruimte (tijdelijk) te verhuren. Aan de andere kant zien we dat mensen een meer geschikte opslag dichtbij huis kunnen vinden. Win-win dus´ – Aldus Remco.