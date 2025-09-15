Nieuwszender ntv, DUP UNTERNEHMER en het Duitse Instituut voor Servicekwaliteit bekronen projecten uit alle sectoren van de economie die vandaag de dag duurzaamheid uitstralen. De prijsuitreiking van de Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 vond op 11 september plaats in Berlijn, tijdens het BIG BANG AI Festival, Europa’s grootste sectoroverschrijdende AI-evenement. In totaal bekroonde de jury 51 bedrijven en organisaties in 23 categorieën voor hun duurzaamheidsprojecten. De Nederlandse bedrijven Swapfiets en Renewaball werden beiden prijswinnaar in de categorie ‘Recycling’. Swapfiets behaalde de 1e plaats.

Over de Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025

De Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 beloont in 2025 opnieuw de beste duurzaamheidsprojecten binnen ons bedrijfsleven. De prijs werd uitgereikt tijdens een feestelijke ceremonie onder auspiciën van Brigitte Zypries, voormalig bondsminister van Economische Zaken, door het Duitse Instituut voor Servicekwaliteit in samenwerking met nieuwszender ntv en de DUP Unternehmer (Duitse ondernemersvereniging). Samen willen we bedrijven inspireren om duurzame projecten te lanceren en met kleine stapjes iets groters te bereiken.

De erkenning van voorbeeldprojecten is niet beperkt tot bedrijven die al een alomvattend duurzaamheidsconcept hebben. Ook bedrijven die actief zijn in geselecteerde sectoren en impactvolle duurzaamheidsprojecten implementeren, zullen in het kader van de prijs worden geëerd. Ons doel is om het bewustzijn van duurzaamheid op alle niveaus te vergroten en zo andere bedrijven te inspireren om duurzame projecten te lanceren.

Dit jaar belonen we opnieuw bedrijven en organisaties die bijzondere duurzaamheidsprojecten implementeren en daarmee actief ideeën voor het milieu en de maatschappij implementeren – ongeacht of deze klein of grootschalig zijn.

De prijs richt zich op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties op sociaal, economisch en milieugebied.

Lees de volledige uitslag