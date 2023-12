Supermarktketen Plus verwijdert niet-onderbouwde duurzaamheidsclaims uit zijn winkels en folders. Dit gebeurt nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bedrijf hierop heeft aangesproken. De supermarktketen gebruikte termen als ‘klimaatneutrale supermarkt’, ‘bewust’ en ‘duurzaam’, zonder dat het deze claims onderbouwde. Ook claimde Plus ‘de meest verantwoorde supermarkt van Nederland’ te zijn. Dit baseerde Plus op de resultaten van onderzoek uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Dit was enkel een onderzoek naar de perceptie van klanten en werd niet met feiten onderbouwd. Claims dienen zo feitelijk en volledig mogelijk te zijn, zodat de consument meteen begrijpt wat het duurzaamheidsvoordeel is. Nadat de ACM Plus hierop heeft aangesproken, heeft het bedrijf direct toegezegd de claims te zullen verwijderen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over duurzaamheid. Dit betekent dat zij alleen claims kunnen gebruiken die kloppen en die zij kunnen onderbouwen. Het is voor consumenten belangrijk dat Plus zijn onjuiste duurzaamheidsclaims verwijdert.”

Wat is er aan de hand?

Claims over duurzaamheid moeten juist, duidelijk en volledig zijn. Claims die bedrijven doen moeten zij met feiten kunnen onderbouwen. Dit geldt voor alle bedrijven die duurzaamheidsclaims gebruiken. De ACM heeft Plus aangesproken op de duurzaamheidsclaims die het bedrijf deed in zijn winkels of in zijn folders. Daar waar deze claims te vaag of niet onderbouwd konden worden, zal het bedrijf deze na deze actie van de ACM verwijderen. Plus heeft toegezegd toekomstige claims te zullen toetsen aan de Leidraad duurzaamheidsclaims van de ACM. Het onderzoek van de ACM had betrekking op de claims van de supermarktketen zelf. Signalen over duurzaamheidsclaims op verpakkingen van levensmiddelen deelt de ACM met collega-toezichthouder de NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De NVWA is bevoegd op dergelijke claims toezicht te houden.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en duurzame consumptie zijn essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken.

Niet alleen consumenten moeten worden beschermd tegen misleidende claims. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Om bedrijven houvast te geven voor hun duurzaamheidsclaims heeft de ACM de Leidraad duurzaamheidsclaims uitgebracht.