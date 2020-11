Supermarkten verkopen dit jaar steeds meer duurzame producten met keurmerk

In de eerste helft van 2020 zijn de supermarktomzetten sterk gestegen (+9,6%) door de impact van de COVID-19 maatregelen. De omzetten van producten met een duurzamer keurmerk zijn in deze periode nog sterker gegroeid met +15%. De verdere verduurzaming van de voedselverkopen binnen supermarkten zet dus door in deze uitzonderlijke tijden. Er is steeds meer aandacht voor de herkomst van ons voedsel in het supermarktkanaal, versterkt door de trend dat shoppers in deze tijd vaker kiezen voor aankopen bij een speciaalzaak of rechtstreeks bij de boer. Ondanks de verstoring in de voedselketens door de abrupte lock down dit voorjaar, groeide de omzet van producten met een keurmerk in het supermarktkanaal. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

“De hogere groei dan de algehele marktgroei is met name zichtbaar in de productgroepen met een laag aandeel keurmerken”, licht Maurits Steverink, Ketenmanager, toe. “In de productgroepen met het hoogste aandeel keurmerken, bijvoorbeeld vis, eieren en vlees(waren) daalt het omzetaandeel iets. Een reden hiervan is dat aan de acute hogere vraag in supermarkten niet altijd voldaan kon worden via producten met een keurmerk. Producten die bestemd waren voor foodservice werden ingezet in supermarkten, echter binnen foodservice worden keurmerken nog nauwelijks benut. Er zijn echter voldoende gecertificeerde grondstoffen beschikbaar, dus we verwachten dat ook het aandeel in deze productgroepen weer aan zal trekken als de logistieke uitdagen zijn overwonnen.”

Met name in de productgroepen zuivel en AGF zien we in het eerste half jaar van 2020 een forse groei in producten met een duurzamer keurmerk. Hier wordt een zogenaamde vervangingsstrategie ingezet, waarbij reguliere producten zonder keurmerk worden vervangen voor producten met een keurmerk. Dit is de drijver achter de groei van de keurmerken Fair Trade, UTZ, PlanetProof en Rainforest. Wat betreft de MSC en ASC keurmerken wordt binnen vis in blik ook een vervangingsstrategie ingezet, maar de groei hier weegt niet op tegen de recente ontwikkelingen in vooral verse vis. De grootste keurmerken, Beter Leven en Biologisch, groeien in deze bijzondere periode marktconform.

Omzetontwikkeling Keurmerken per productgroep (%), Supermarkten, procentuele groei 1e helft 2020 vs. de 1e helft 2019.