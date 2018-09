Supermarkten presteren goed met 70% gecertificeerd visassortiment

In de Nederlandse supermarkten draagt in totaal 70% van de visproducten het MSC- of ASC-keurmerk voor duurzaam gevangen of verantwoord gekweekte vis. De Nederlandse supermarkten laten met deze cijfers zien dat ze de toekomst van onze oceanen, meren en rivieren serieus nemen. Wel zijn er grote verschillen tussen productsegmenten. Zo is het aandeel duurzaam gecertificeerde vis in het diepvriesvak met 92% veel hoger dan dat in het conservenschap: van vis in blik is slechts 42% bewezen van duurzame herkomst. Naar koolvis, kabeljauw en pangasius uit het vriesschap kun je niet meer misgrijpen als je voor duurzaam wilt kiezen: 100% is gecertificeerd. Maar voor tonijn in blik (24%) is dat duidelijk een ander verhaal. Dit blijkt uit onderzoek van de Marine Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC) dat zij presenteren tijdens de Bewuste Visweek.

Vis hoogste keurmerkopname in supermarkten

MSC en ASC onderzochten het supermarktaanbod van duurzame visproducten met MSC- of ASC-keurmerk van huismerk, A-merk en andere merken. Vergeleken met andere verkoopkanalen voor vis zoals restaurants (Good Fish Foundation 2018) en viswinkels doen de supers het erg goed. Het aandeel van visproducten met MSC- of ASC-keurmerk in het totale assortiment in dit onderzoek is in lijn met de gegevens van supermarkten (excl. Aldi en Lidl) die eerder dit jaar zijn gepubliceerd. Daaruit bleek dat het omzetaandeel van visproducten met MSC- of ASC-keurmerk 66% was. Hiermee is vis de productgroep met de hoogste keurmerkopname in supermarkten – hoger dan eieren, vlees, koffie, thee en cacao (IRI, 2017).

Uitdagingen in het conservenschap

In het conservenschap heeft slechts 4 op de 10 visproducten een betrouwbare duurzaamheidsindicator. Het gaat hier alleen om wild gevangen vis, die vrijwel uitsluitend wordt aangeboden door A-merken. Vooral wat betreft tonijn hebben relatief weinig A-merk blikproducten het MSC-keurmerk (24%). Dit geldt overigens ook voor de tonijnblikjes met huismerk. Er is echter ook één conservenmerk dat juist heel goed scoort en alleen maar MSC- gecertificeerde producten aanbiedt, ook op het vlak van tonijn (100%). Omdat alle supermarkten en merkhouders wel het beleid hebben om hun producten onafhankelijk te certificeren duidt het ontbreken van certificering op duurzaamheidsuitdagingen bij de bron visserij, zoals te hoge bijvangsten, of overbevissing.

Oproep aan consument: blijf kiezen voor gecertificeerde blikken

A-merken werken actief mee aan het verduurzamen van hun aanvoerketen, bijvoorbeeld door met visserijen in verbetertrajecten te participeren, met het doel MSC-certificering te bereiken op afzienbare termijn. Dit is ook het geval voor de tonijn, maar omdat het hier om internationaal (dus complex) beheer gaat, en omdat er ingrijpende veranderingen voor de visserijen én grote hoeveelheden mee gemoeid zijn, kost dit veel tijd. Van wezenlijk belang is dat de consument in toenemende mate blijft kiezen voor de gecertificeerde blikken, om juist bewezen duurzame visserij te stimuleren en anderen te bewegen zich ook te bewijzen.

De Bewuste Visweek: van 24 tot en met 30 september

De resultaten van deze analyse worden gepubliceerd voor de Bewuste Visweek, dit jaar van 24 tot en met 30 september. Dit is een jaarlijks terugkerende campagne geïnitieerd door MSC en ASC, samen met supermarkten, cateraars, merken, viswinkeliers en leveranciers. Tijdens de Bewuste Visweek zetten zij duurzame vis in de spotlights. Met de keuze voor MSC- en ASC-gecertificeerde vis, dragen consumenten bij aan gezonde oceanen, meren en rivieren met voldoende vis, schaal en schelpdieren voor nu en toekomstige generaties. Meer informatie op www.bewustevisweek.nl en volg #bewustevisweek. Het MSC-keurmerk (voor wild gevangen vis) en het ASC-keurmerk (voor kweekvis) zijn door Milieu Centraal aangemerkt als topkeurmerken onder de duurzame voedingskeurmerken. Topkeurmerken voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle (Milieu Centraal, 2016).