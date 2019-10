Sunweb Group maakt volledige aanbod pakketreizen CO2-neutraal

Vanaf gisteren zijn alle pakketreizen van Sunweb Group dankzij CO2-compensatie volledig CO2-neutraal. In tegenstelling tot veel andere reisorganisaties betaalt de reiziger geen extra kosten, de reisorganisatie neemt standaard de kosten van de CO2-compensatie op zich voor de vlucht, busreis, transfer en accommodatie. Ook blijft de prijs van de pakketreizen onveranderd. Hiermee neemt Sunweb Group zelf zijn verantwoordelijkheid om de CO2-voetafdruk tot een minimum te beperken.

De compensatie geldt voor alle vakanties binnen de merken van Sunweb Group in ieder land. Hiermee is Sunweb Group een van de eerste grote reisorganisaties die standaard CO2-neutrale vakanties aanbiedt en klanten helpt duurzamer te kunnen reizen.

Compensatie van meer dan één miljoen reizigers

Tim Van den Bergh, CCO bij Sunweb Group, vertelt: “We proberen continu onze sociale, economische en milieu-impact te verbeteren in alles wat we doen. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot van onze vakanties tot een minimum te beperken. We zijn ons ervan bewust dat CO2-compensatie niet de oplossing voor klimaatverandering is, maar het is cruciaal om nu actie te ondernemen in de reisindustrie. We hopen dat andere partners en reisorganisaties ook volgen en verantwoordelijkheid nemen voor hun CO2-uitstoot.” Sunweb Group voorspelt dat het in 2020 de uitstoot van ruim één miljoen reizigers zal compenseren. “Ons CO2-compensatieprogramma is een eerste belangrijke stap om het meest vervuilende onderdeel van onze vakanties aan te pakken en een duurzame verandering in de reisbranche op gang te brengen”, aldus Van den Bergh.

Uitstoot berekenen

De CO2-uitstoot van een pakketreis wordt berekend aan de hand van vier activiteiten: vluchten, busreizen, transfers en accommodaties. Sunweb Group ondersteunt vervolgens projecten die de CO2-uitstoot met dezelfde hoeveelheid beperken. Hiermee wordt de uitstoot van alle passagiers gecompenseerd. Eind 2020 kan het bedrijf aantonen hoeveel ton CO2 dit precies is.

Duurzame projecten in India

De reisorganisatie ondersteunt projecten* voor hernieuwbare energie in India. Deze projecten beperken de CO2-uitstoot op grote schaal en leveren schone elektriciteit aan duizenden mensen. Zo ondersteunt Sunweb Group bijvoorbeeld windmolenparken in Madhya Pradesh in centraal India en Rajasthan in het noordwesten. Gezamenlijk reduceren deze projecten de CO2-uitstoot met meer dan 350.000 ton per jaar en genereren ze elektriciteit die genoeg is voor 76.000 huishoudens in India.

*Alle projecten die Sunweb Group ondersteunt, zijn gecertificeerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden in de vrijwillige CO2-markt, zoals de Voluntary Carbon Standard.

Samenwerking ClimateCare

Voor het uitvoeren van de CO2-compensatie werkt de reisorganisatie samen met hun internationale partner ClimateCare. Het bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s om op grote schaal CO2-uitstoot te verminderen.