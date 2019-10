SUEZ en UNILIN Division Panels gaan samen 80.000 ton recycleerbaar houtafval per jaar redden

Perfecte match in duurzaamheid

SUEZ en UNILIN Division Panels hebben een strategisch samenwerkingsverband afgesloten om gebruikt hout een nieuw leven te geven. De Europese organisatie SUEZ Trading Europe verzamelt het hout afkomstig van zowel industrie als van gezinnen die hun hout naar het containerpark brengen en levert dit aan UNILIN. Jaarlijks zal SUEZ minimum 80.000 ton recyclagehout leveren, dat door UNILIN Division Panels in Oostrozebeke (België) wordt verwerkt tot spaanplaten.

SUEZ is een wereldwijde grondstoffenleverancier, gespecialiseerd in het duurzame beheer van grondstoffen en water. Bij SUEZ staat circulariteit centraal: ze halen het afval op, sorteren het op kwaliteit en bereiden het voor op levering bij een verwerker. Zo ook voor het houtafval dat wordt gebroken, afgezeefd en gereinigd van houtstof. UNILIN verwerkt vervolgens dit gerecycleerde materiaal in hun productie van spaanplaten. UNILIN is de producent van Quick-Step en Pergo laminaatvloeren, samengesteld parket, vinylvloeren, spaanplaten, etc. en maakt onderdeel uit van de MOHAWK-groep. Ook de spaanplaatproducent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en verwerkt jaarlijks 800.000 ton houtafval. Dit nieuwe hoofdstuk in een lange samenwerking kadert perfect in zowel SUEZ’ als UNILIN’s duurzaamheidsstrategie. Beide partijen zetten hiermee in op een Vlaamse economie waarin circulariteit primeert. Bovendien geven ze op deze manier ook uitvoering aan het beleid van de Vlaamse Overheidsdienst OVAM, die naar een duurzaam afval- en materialenbeheer in Vlaanderen streeft.

Co-creatie om circulaire economie te bevorderen

Philippe Tychon, General Manager van SUEZ Recycling and recovery Belgium & Luxemburg, reageert: “Als we met z’n allen naar een circulaire economie willen evolueren, is het een must om samen met andere sectoren te kijken hoe we gebruikte grondstoffen een nieuw leven kunnen geven. Maar ook niet-recycleerbaar hout kunnen we valoriseren. Dat doen we met diverse partners waaronder A&S waarmee we niet-recycleerbaar houtafval omzetten in groene energie.”

Peter Debruyne, verantwoordelijke bij UNILIN voor dit project, is zeer tevreden over deze duurzame totaaloplossing: “Op dit moment bestaan onze spaanplaten voor 85% uit gerecycleerd hout. Het aandeel gerecycleerd hout zal – mee dankzij onze samenwerking met SUEZ – nog verder toenemen. Samen zijn we in staat om houtafval maximaal te recycleren, en dat terwijl we enkel het houtafval dat niet meer recycleerbaar is voor energie gebruiken.“