De Duitse NGO Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft vandaag opnieuw een belangrijke overwinning behaald in de zaak van product greenwashing: de regionale rechtbank van Frankfurt am Main heeft het DUH-bevelschrift tegen Apple Distribution International Ltd. (zaak nr. 3-06 O 8/24) toegewezen. Het technologiebedrijf adverteert drie van zijn smartwatchmodellen als “CO2-neutrale producten” en beweert dat de CO2-uitstoot die tijdens de productie van de horloges wordt gegenereerd, wordt gecompenseerd door “natuurgerelateerde” compensatieprojecten. Apple heeft lange tijd onduidelijkheid gehouden over de specifieke projecten. In de loop van de rechtszaak, die sinds 2024 loopt, zijn de vermoedens van de DUH echter bevestigd: om de resterende CO2-uitstoot te compenseren, maakt het bedrijf gebruik van eucalyptusmonoculturen in Paraguay, waarvoor de huurcontracten al in 2029 aflopen en het daaropvolgende gebruik niet is gegarandeerd. Een neutrale CO2-balans kan op deze manier niet worden bereikt. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de reclame onhoudbaar is vanwege de korte projectduur. De door Apple genoemde bufferrekeningen, die bedoeld zijn om het verlies van gepachte grond na afloop van het contract te compenseren, zijn volgens de rechtbank eveneens ongeschikt om voldoende zekerheid te bieden voor de afvang van de opgeslagen emissies.

DUH-directeur Jürgen Resch: “Apple wekt ten onrechte de indruk dat zijn Apple Watches, die als CO2-neutraal worden geadverteerd, een evenwichtige CO2-voetafdruk hebben. Deze belofte misleidt consumenten omdat deze gebaseerd is op een CO2-bevredigingsprogramma met een ineffectief compensatieproject. De vermeende CO2-opslag in de commerciële eucalyptusplantages is beperkt tot slechts enkele jaren, de contractuele waarborgen voor de toekomst zijn onvoldoende en de ecologische integriteit van de monocultuurgebieden is niet gegarandeerd. Met onze klimaatrechtszaken tegen greenwashing door industriële en commerciële bedrijven zorgen we ervoor dat zelfs miljardenbedrijven zoals Apple consumenten eerlijke en begrijpelijke informatie moeten verstrekken over de daadwerkelijke milieueffecten van hun producten.”

Remo Klinger, die de DUH in de procedure vertegenwoordigde, zei: “De rechtbank deelde het standpunt van de DUH en oordeelde dienovereenkomstig: Apple mag zijn smartwatches niet langer adverteren met de claim ‘De Apple Watch is ons eerste CO2-neutrale product’, zoals het tot nu toe heeft gedaan. De huurcontracten voor 75 procent van het projectgebied zijn slechts tot 2029 veiliggesteld. Het technologiebedrijf kon in de rechtbank niet aantonen dat alle huurcontracten zijn verlengd. Bijgevolg is het voortbestaan ​​van het project niet gegarandeerd en is Apples reclameclaim simpelweg misleidend. De rechtbank erkent ook niet dat de corrigerende maatregel van de zogenaamde Verra-bufferrekening, die bedoeld is om de onzekerheden van mogelijke huurverlengingen te compenseren, voldoende is.”

Eucalyptusmonoculturen zijn geen natuurlijke bossen. Ze worden in stand gehouden door het regelmatige gebruik van pesticiden zoals de bijenverdelger fipronil. De snelgroeiende bomen verbruiken enorme hoeveelheden water en zijn zeer brandbaar tijdens droogteperiodes, wat de koolstofopslag op lange termijn die dergelijke projecten bieden, verder in twijfel trekt.