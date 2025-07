Vanaf de oprichting heeft Studio Anneloes ingezet op lokaal produceren, efficiënt omgaan met grondstoffen en het bouwen aan een circulair model onder de principes Made to Wear, Made to Care en Made to Last. CEO Jurriaan van ’t Hoff: “Met B Corp zetten we een volgende, logische stap. Een officiële bevestiging dat we ondernemen met verantwoordelijkheid. Dat we durven verbeteren. En dat we blijven bouwen aan een eerlijke(re) mode-industrie.”

