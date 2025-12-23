Offshore windenergie is cruciaal voor de energietransitie in Europa, en een snelle uitbreiding is noodzakelijk om de doelstellingen van de Europese Unie voor hernieuwbare energie tegen 2030 en daarna te halen. De eerste generatie offshore windparken (OWF’s), waarvan vele in de jaren 90 en begin 2000 zijn geïnstalleerd, nadert echter het einde van hun levensduur. Dit roept dringende vragen op over regelgeving, milieu en logistiek, met name over hoe de ontmanteling van offshore windparken het beste kan worden beheerd in lijn met decarbonisatie, bescherming van de biodiversiteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Profundo onderzocht alternatieve strategieën die de ontmanteling uitstellen, maar mogelijk grondstoffen en kritieke mineralen besparen en ecologische verstoringen verminderen. Deze opties vóór de ontmanteling omvatten levensduurverlenging, hervermogen en herbestemming. Vervolgens worden de voor- en nadelen van volledige versus gedeeltelijke verwijdering naar de wal als ontmantelingsopties onderzocht.

Er bestaat geen pasklare oplossing. Strategieën moeten worden afgestemd op de lokale omstandigheden op de zeebodem, de biodiversiteit en de infrastructuur. De olie- en gassector biedt gemengde lessen. Innovaties zoals modulair ontwerp tonen potentie voor windenergie, maar belangrijke verschillen vereisen aangepaste strategieën. Cruciaal is dat O&G de gevaren heeft aangetoond van de aanname dat ontmanteling ‘reverse engineering’ is, terwijl het in de praktijk vaak complexer en duurder is dan de bouw.

De huidige EU- en nationale kaders missen specifieke beleidsmaatregelen voor de ontmanteling van offshore windparken die verder gaan dan volledige verwijdering. De meeste landen geven nog steeds de voorkeur aan vroegtijdige ontmanteling en volledige verwijdering. Over het algemeen is de juridische duidelijkheid onvoldoende, wat onzekerheid creëert voor exploitanten en investeerders. Meer wetenschappelijk en locatiespecifiek onderzoek is nodig om de ecologische impact van offshore windparken gedurende hun gehele levenscyclus volledig te begrijpen. Verder onderzoek is ook nodig om de ecologische waarde van de biodiversiteit rondom offshore windparken beter te begrijpen, evenals natuurinclusieve ontwerpmaatregelen in mariene ecosystemen. Dit zijn cruciale factoren om te overwegen bij het kiezen van een strategie voor de ontmanteling.