Stijgende bijtelling elektrische auto’s doet leaserijders twijfelen

De overheid wil dat in 2030 de CO2-uitstoot van auto’s gehalveerd is ten opzichte van 1990. Hierbij wordt vol ingezet op elektrisch vervoer. Leasemaatschappij ALD Automotive deed onderzoek onder ruim 1000 leaserijders naar de elektrische auto en hieruit blijkt dat leaserijders vinden dat de maatregelen vanuit de overheid nog onvoldoende stimuleren. Ook brengt de wijziging in bijtelling op EV leaserijders aan het twijfelen om de overstap te maken van een brandstof naar een elektrische auto.

ALD Automotive deed recentelijk onderzoek onder meer dan 1000 zowel zakelijke als privé leaserijders. De hoofdreden van leaserijders om voor een elektrisch auto te kiezen is vanuit milieuoverwegingen (47 procent) en 35 procent zou elektrisch willen rijden om kosten te kunnen besparen, zoals brandstof- of onderhoudskosten. Het overgrote deel leaserijders dat al in een elektrische auto rijdt is enthousiast. Ruim de helft -56 procent- zou weer voor elektrisch kiezen bij een volgende auto, maar verwacht dan wel meer van de overheid.

Twijfel door verhoging op bijtelling

De nieuwe verhoogde bijtelling van 16 procent die per 2022 gaat gelden, helpt leaserijders die nu nog op fossiele brandstof rijden duidelijk minder in de overweging de overstap naar EV te maken. Slechts 18 procent van alle leaserijders vindt deze nieuwe bijtelling namelijk nog een stimulans om een elektrische leaseauto boven een gewone leaseauto te kiezen.

Bijna kwart EV-rijders kiest weer voor fossiel

Ook onder de leaserijders die al elektrisch rijden is de nieuwe bijtelling een heikel punt. Want 21 procent van de huidige elektrische leaserijders geeft aan vanwege deze hogere bijtelling juist weer terug te gaan naar een leaseauto die rijdt op fossiele brandstof en nog eens 23 procent weet het om deze reden nog niet.

Hoewel meer dan de helft van de EV-rijders graag weer de keuze maakt voor een elektrische auto, vinden leaserijders dat elektrisch rijden nog verder gestimuleerd zou moeten worden. Bijna de helft (47 procent) vindt dat de aanschaf of lease van een elektrische auto voor zakelijk gebruik financieel onvoldoende gestimuleerd wordt. 68 procent vindt dat de financiële stimulans richting particuliere rijders beter kan. Naast steun is er ook meer voorlichting nodig. Een meerderheid denkt ook dat de overheid meer kan doen aan voorlichting over elektrisch rijden.

Jeroen Kruisweg, algemeen directeur ALD Automotive: “De verhoging van bijtelling komt te vroeg. Iedereen ziet het aanbod betaalbare elektrische auto’s toenemen, maar de overheid trekt wel heel snel terug. We zien nog steeds ‘laadstress’ door tekorten aan laadpunten en achterblijvende netwerkcapaciteit. De verbeterde actieradius kan dit negatieve sentiment verzachten, maar wel op voorwaarde van financiële stimulans van de overheid.”