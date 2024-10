Stichting OPEN juicht de brede steun in de Tweede Kamer toe voor de motie van het lid Stoffer c.s., die oproept tot het heroverwegen van regelgeving die reparatie en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur belemmert. De Kamer heeft daarmee de huidige 65%-doelstelling terecht onderuitgehaald en zet in op een betere doelstelling die echt aansluit bij het streven naar een circulaire samenleving en economie.

Deze brede Kamersteun bevestigt en ondersteunt de conclusies van de e-waste-sector, zoals besproken tijdens de conferentie ‘Samen naar een circulaire e-waste sector’ op 3 oktober jl.

Tijdens deze conferentie, georganiseerd ter gelegenheid van 25 jaar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor elektrische apparaten, heeft de sector zich uitgesproken voor een nieuwe inzameldoelstelling gericht op 100% circulariteit.

Stichting OPEN pleit al langer voor een betere doelstelling, omdat de huidige doelstelling—het inzamelen en recyclen van 65% van de ‘Put on Market’ (PoM) over de voorgaande drie jaar—circulaire ambities frustreert doordat alle apparaten, ongeacht hun staat of potentieel hergebruik, na drie jaar van de markt moeten worden gehaald, inclusief apparaten met een langere levensduur zoals zonnepanelen en e-bikes.

“De transitie naar een circulaire economie vraagt dat we de volledige keten benutten en elke stap op de R-ladder inzetten, van reparatie en hergebruik tot recycling. Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en waardevolle materialen zo lang mogelijk in omloop te houden, kunnen we écht duurzame resultaten bereiken,” aldus Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN.

Stichting OPEN pleit voor een circulaire doelstelling die niet alleen recycling stimuleert, maar ook actief inzet op levensduurverlenging door middel van hergebruik en reparatie. Door deze focus kunnen waardevolle grondstoffen behouden blijven en maken we stappen richting de circulaire economie.