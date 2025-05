Stichting OPEN, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van elektronisch afval en batterijen in Nederland, heeft in 2024 een historisch resultaat behaald: de landelijke inzameling van afgedankte elektrische apparaten, lampen, batterijen en fietsaccu’s kwam uit op 239 miljoen kg. Dat is bijna 15% groei ten opzichte van het vorige recordjaar 2023 (209 miljoen kilo) en staat gelijk aan het gewicht van 23 Eiffeltorens.

“Met dit resultaat versterkt Nederland zijn voortrekkersrol in de circulaire economie. Het gaat niet om het verwerken van afval, maar om het behouden van waarde,” aldus Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN. “Deze prestatie is alleen mogelijk dankzij de inzet van producenten, gemeenten, bedrijven én miljoenen consumenten. Zij zijn de sleutel tot een circulaire keten.”

De stichting — bij consumenten bekend onder de naam Wecycle — schrijft deze groei toe aan continue investering in betere inzameling via een toegankelijk netwerk, nauwe samenwerking met gemeenten, retail en metaalverwerkers, en ondersteuning van zakelijke ontdoeners. Zo werd het netwerk uitgebreid naar meer dan 30.000 inleverpunten, verschenen nieuwe circulaire inzamelmeubels in winkels, en werd de succesvolle aanpak voor bedrijven verder uitgerold. Een belangrijke impuls kwam daarnaast van de Stimuleringsregeling van Stichting OPEN, gericht op het ondervangen van lekstromen binnen de metaalsector. In 2024 leverde deze regeling bijna 64 miljoen kilo op – een stijging van meer dan 50% ten opzichte van 41 miljoen kilo in 2023, wat het directe succes ervan aantoont.

Directeur Jan Vlak benadrukt de integrale aanpak die aan dit succes ten grondslag ligt: “We investeren structureel in betere inzameling, transparantie in de keten én bewustwording. Die combinatie werkt: niet alleen halen we meer apparaten op, we halen er ook steeds meer waardevolle materialen uit.”

E-waste: onze boven-de-grond-stoffen

E-waste is niet alleen de snelst groeiende afvalstroom, maar ook een bron van waardevolle grondstoffen. Van alle ingezamelde e-waste in 2024 is door Stichting OPEN en haar partners gemiddeld 82% teruggewonnen als materiaal — een uitzonderlijk hoog percentage. Dit feit onderstreept het unieke circulaire potentieel van e-waste en het belang van hoogwaardige verwerking.

Nieuwe koers na loslaten 65%-doelstelling AEEA

Eind 2024 besloot de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de 65%-inzameldoelstelling voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) los te laten. In het licht van de circulaire ambities is de 65%-doelstelling zelfs een perverse prikkel, constateert hij. Vanaf nu wordt daarom getoetst aan de 85%-inzameling van de in een jaar geproduceerde hoeveelheid AEEA (WEEE-Generated). Dit is in de huidige wetgeving al mogelijk. De 85%-doelstelling maakt de weg vrij voor een meer circulaire invulling van de e-wasteketen. Naast recycling krijgt voorbereiding voor hergebruik nadrukkelijk een structurele plek. Stichting OPEN neemt hierin samen met haar partners het voortouw.