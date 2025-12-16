Een diepgaande analyse van wereldwijd onderzoek naar de waarde van duurzaamheidsrapportage toont aan dat 73% van de studies een positieve correlatie laat zien tussen bedrijven die hun impact openbaar maken en verbeterde financiële prestaties. De literatuurstudie van het Global Reporting Initiative (GRI) ‘From impact to income: How sustainability reporting affects the bottom line’ vat de belangrijkste conclusies en thema’s samen van 30 empirische studies om te bepalen of duurzaamheidsrapportage de toegang tot kapitaal verbetert, de operationele efficiëntie verhoogt en de risicobeheersing versterkt. Alle studies werden tussen 2010 en 2025 gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

Belangrijke inzichten uit de analyse zijn onder andere:

22 van de 30 studies tonen aan dat duurzaamheidsrapportage leidt tot verbeterde financiële prestaties, met name wanneer deze aansluit bij wereldwijd geaccepteerde standaarden. Zes studies laten gemengde of onduidelijke resultaten zien en slechts twee studies tonen een negatieve correlatie aan.

Degelijke rapportage volgens de GRI-standaarden is gekoppeld aan reputatievoordelen – zoals een groter vertrouwen van stakeholders, merkloyaliteit en werknemerstevredenheid – wat kan leiden tot een betere toegang tot kapitaal van investeerders.

Duurzaamheidsrapportage levert concrete financiële voordelen op, waarbij factoren zoals sector, omvang, regelgeving en geografische locatie allemaal van invloed zijn.

Organisaties in risicovolle sectoren – zoals energie, mijnbouw en productie – behalen de grootste financiële voordelen met duurzaamheidsrapportage, wat het belang van sectorspecifieke richtlijnen voor openbaarmaking onderstreept.

Bastian Buck, Chief Standards Officer van GRI, zei: “Bij GRI begrijpen we al lang dat duurzaamheidsrapportage meerdere voordelen biedt voor organisaties, het milieu en de maatschappij. Toch wordt de relevantie ervan voor de bedrijfsresultaten vaak onderschat. Het is daarom veelzeggend dat 73% van de door ons geanalyseerde studies een positieve correlatie vond tussen duurzaamheidsrapportage en financiële prestaties. Meer actie en ondersteuning zijn nodig om de kwaliteit en het gebruik van duurzaamheidsrapportage te verbeteren, inclusief rapportage over impact. De GRI-standaarden spelen een centrale rol in het opkomende wereldwijde rapportagesysteem.”

Het literatuuronderzoek richtte zich op 30 academische bronnen die in het Engels zijn gepubliceerd. Elke studie werd thematisch samengevat, waarbij de methodologie, bevindingen, beperkingen en gevonden correlaties werden behandeld. De financiële maatstaven die worden gebruikt om het verband tussen duurzaamheidsrapportage en financiële prestaties te evalueren, zijn gebaseerd op boekhoudkundige winstgevendheidsmaatstaven: rendement op activa (ROA), rendement op eigen vermogen (ROE) en op de aandelenmarkt gebaseerde maatstaven.

