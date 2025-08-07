Op woensdag 6 augustus is de tot nu toe meest uitgebreide Statiegeld Retourshop van Amsterdam officieel geopend. De locatie aan de Nieuwezijds Voorburgwal heeft een bulkmachine, twee reguliere inlevermachines, biedt cash uitbetaling en voorzieningen zoals handwasgelegenheid. Het is onderdeel van een gezamenlijke aanpak van Verpact en gemeente Amsterdam om de inzameling van statiegeldverpakkingen te verbeteren. Hiermee belanden er minder op straat en in de openbare prullenbakken. Om de druk op bestaande innamepunten te spreiden, is de retourshop dagelijks vanaf 6.00 uur geopend, een uur eerder dan de nabijgelegen Albert Heijn.

Samenwerking met gemeenten

De opening van de nieuwe Statiegeld Retourshop aan de Nieuwezijds Voorburgwal speelt in op het verbeteren van locaties waar de druk op bestaande innamepunten hoog is. In drukke binnenstedelijke gebieden leidt deze druk regelmatig tot overvolle automaten, zwerfafval en een belasting van supermarkten en omwonenden.

Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur Verpact, vertelt: “Met deze extra inzamelfaciliteit dragen we bij aan het ontlasten van supermarkten in de buurt en zorgen we samen met gemeente Amsterdam voor een schonere en prettigere leefomgeving. Dit sluit goed aan bij onze samenwerking met gemeenten, waarin we samen inzetten op betere afvalscheiding, minder vervuiling en een hogere kwaliteit van inzameling. We blijven voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het inleveren van (statiegeld)verpakkingen te stimuleren en de binnenstad schoon te houden. Ook met gemeente Amsterdam zoeken we naar oplossingen om probleemgebieden aan te pakken.”

Wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging gemeente Amsterdam) vult aan: “De netheid van onze stad staat onder druk. We zien dat mensen afvalbakken openmaken op zoek naar statiegeldflesjes en -blikjes. Dat zorgt voor rommel op straat en frustratie in de buurt. Als gemeente werken we hard aan structurele oplossingen, maar we kunnen dit niet alleen. Het vraagt ook van bewoners dat zij hun gedrag aanpassen en ervoor kiezen om hun statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. Daarom trekken we samen op met ondernemers en Verpact om het aantal innamepunten te vergroten. Want als je makkelijk en sneller je statiegeld kunt inleveren, kiezen mensen daar ook sneller voor. Deze nieuwe statiegeldretourshop is een belangrijke stap naar schonere straten, minder afval én draagt bij aan een circulair Amsterdam.”

Slimme voorzieningen

De Retourshop is voorzien van een bulkmachine voor het snel inleveren van grote aantallen statiegeldverpakkingen, twee reguliere statiegeldautomaten en gescheiden afvalinzameling voor onder andere papier en glas. Ook is er een handwasgelegenheid en kunnen bezoekers kiezen voor contante uitbetaling via een cashautomaat, digitale uitbetaling via Tikkie of donatie aan Voedselbank Amsterdam.

Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, licht toe: “Door deze combinatie van voorzieningen is de locatie geschikt voor uiteenlopende gebruikers, van bewoners en bezoekers tot de bekende statiegeldverzamelaars. Met ruime openingstijden willen we de inname spreiden, waardoor overvolle automaten, drukte in supermarkten en zwerfafval worden voorkomen.”

Foto: Hester Klein Lankhorst, Voorzitter Raad van Bestuur Verpact, en Wethouder Hester van Buren (Afval en Reiniging gemeente Amsterdam) openen samen de Statiegeld Retourshop aan de Nieuwezijds Voorburgwal © Sandra Uittenbogaart