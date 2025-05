Deze maand opent Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, twee eigen winkels. Rotterdam heeft de primeur: In winkelcentrum Keizerswaard opent de Flagship Store op 9 mei haar deuren. Consumenten krijgen in de Statiegeld Retourshop direct hun geld terug waarbij ook cash uitbetaling een optie is. Om nog meer statiegeldverpakkingen in te zamelen, is het belangrijk om inleveren nog makkelijker te maken. De Statiegeld Retourshops bieden dit gemak aan winkelend publiek.

Uniek winkelconcept

Om het voor consumenten makkelijker te maken hun statiegeldverpakkingen in te leveren en de drukte bij de automaten in de supermarkt te verminderen, opent Statiegeld Nederland nu haar eerste eigen winkels. De keuze voor de locaties in Rotterdam en Amsterdam is bewust: in deze steden is de behoefte aan extra innamepunten groot en voorziet ook de mogelijkheid tot cash uitbetaling in een duidelijke behoefte.

In de Statiegeld Retourshop in winkelcentrum Keizerswaard staat een bulkmachine waar meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijkertijd ingeleverd kunnen worden, losse inlevermachines, bakken om afval gescheiden in te zamelen, een wasbakje om de handen te wassen en een cashautomaat om het statiegeld contant te laten uitbetalen. De contante uitbetaling verloopt via een gesloten betaalsysteem van Brink’s (Paystation), dat het proces volledig automatiseert en beveiligt. Klanten scannen hun statiegeldbon en ontvangen het bedrag contant, zonder dat daar medewerkers aan te pas komen. Omdat alleen Brink’s toegang heeft tot het geld en de machine automatisch registreert en beheert wat erin en eruit gaat, is het systeem niet alleen efficiënt, maar ook veilig. Het is ook mogelijk om het statiegeld uit te laten betalen op de rekening middels een Tikkie of te doneren.

Uniek in Nederland

Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland, vertelt: “Vanaf nu kunnen inwoners van Rotterdam en Amsterdam ook terecht in onze Statiegeld Retourshops. Dit is een uniek concept in Nederland waar alles omgekeerd werkt: je brengt iets, in plaats van dat je het koopt en je geld kríjgt, in plaats van dat je het uitgeeft. Wat mij betreft een win-winsituatie.”

Hillen vervolgt: “In een ideale wereld zouden consumenten hun flesjes en blikjes kunnen inleveren waar ze die ook gekocht hebben, maar dat is nu simpelweg nog niet het geval. Er is geen wettelijke verplichting voor winkels om statiegeldverpakkingen in te nemen. Daarom nemen wij nu zelf het voortouw. Met trots openen wij daarom onze retourshops. Inlevergemak is het allerbelangrijkst en daarom willen we meer innamepunten in Nederland. Daar werken we hard aan en, wij blijven zoeken naar creatieve, toegankelijke manieren om statiegeldverpakkingen terug te winnen. Want elk flesje en blikje dat we terughalen, is er één die we kunnen recyclen en weer kunnen gebruiken voor nieuwe flesjes en blikjes.”

De Statiegeld Retourshop in Rotterdam bevindt zich aan de Keizerswaard 16.

Winkel in Amsterdam

In Amsterdam kunnen bezoekers op 14 mei terecht aan de Vijzelgracht 51. In deze winkel staan maar liefst zes losse inlevermachines. Via digitale schermen aan de buitenkant van de winkels worden bezoekers geïnformeerd over wat men in de winkel kan doen en wat er met de verpakkingen gebeurt.

Foto: De Statiegeld Retourshop in winkelcentrum Keizerswaard © Thijs Huizer