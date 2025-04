Na de succesvolle proef tijdens Carnaval zet Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, een volgende stap in het inzamelen tijdens piekevenementen. Zo komen er tijdens het Koningsdagsweekend van vrijdag t/m zondag acht mobiele bulkmachines te staan op drukbezochte plekken in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Een bulkmachine kan meer dan 100 statiegeldverpakkingen in één keer verwerken. Dit maakt het voor feestvierders makkelijk om hun flesjes en blikjes op de juiste manier in te leveren. Tegelijkertijd kleurt Nederland oranje met de introductie van de Statiemonnie Stage: een kleurrijk vloerkleed dat kinderen op de vrijmarkt kunnen gebruiken als hun eigen podium. In ruil voor lege statiegeldflesjes en -blikjes, kunnen zij optreden en zo op speelse wijze bijdragen aan een schonere stad.

Plaatsing van mobiele bulkmachines blijkt effectief

Koningsdag is een van de grootste jaarlijkse feestdagen in Nederland. Verspreid over het hele land vinden tal van activiteiten plaats, waaronder vrijmarkten, festiviteiten en vieringen tijdens Koningsnacht. Tijdens Carnaval is gebleken dat feestvierders de mobiele bulkmachines goed wisten te vinden. Om die reden pakt Statiegeld Nederland nu door met extra inzet tijdens piekevenementen.

Zo worden er tijdens Koningsdag acht mobiele bulkmachines geplaatst in verschillende binnensteden. Aangezien Amsterdam zo’n 1 miljoen bezoekers trekt, worden er hier zelfs vijf machines geplaatst samen met nog vier andere mobiele inlevermachines zoals een aanhangers omgebouwd tot inleverpunten in het Vondelpark en op de Bredeweg. Ook komen er extra inlevermachines bij de Albert Heiin Nieuwezijds Voorburgwal en staan er in het Westerpark donatiebakken. In Utrecht komen er twee mobiele bulkmachines en na het succes van de machine in Eindhoven tijdens Carnaval, komt ook tijdens Koningsdag hier opnieuw een te staan. Na het inleveren van flesjes en blikjes in de machine kan het geld digitaal uitbetaald worden middels een Tikkie of gedoneerd worden aan een lokaal goed doel.

Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland, vertelt: “Door tijdens Koningsdag mobiele bulkmachines in te zetten, bieden we een praktische oplossing op drukke locaties waar veel verpakkingen worden gebruikt. We doen dit in samenwerking met gemeenten en lokale partners, waarmee we bijdragen aan een schonere stad en tegelijkertijd supermarkten in de directe omgeving ontlasten. De goede ervaringen tijdens Carnaval hebben laten zien dat tijdelijke plaatsingen effectief zijn én bijdragen aan de bewustwording rondom statiegeld. Daarnaast maken we initiatieven als de Statiemonnie Stage het systeem bovendien toegankelijk voor jong én oud.”

Statiemonnie Stage: statiegeld wordt podiumgeld

Om kinderen op een speelse manier te betrekken bij statiegeld, introduceert Statiegeld Nederland de Statiemonnie Stage: een speciaal vloerkleed dat een plek op de vrijmarkt omtovert tot een persoonlijk podium. Kinderen kunnen hier optreden, denk bijvoorbeeld aan goochelen, zingen of dansen, en vragen hiervoor als beloning lege statiegeldverpakkingen. Het initiatief vergroot de zichtbaarheid van statiegeld op straat en draagt bij aan minder zwerfafval.

Foto: Statiegeld Nederland breidt inzet uit met acht mobiele bulkmachines tijdens Koningsdag © Statiegeld Nederland