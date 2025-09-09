Minister Hermans stelt een Rijksregisseur energietransitie en aardwarmte aan. De komende maanden zal Geothermie Nederland haar namens de sector input geven voor maatregelen die tot versnelling van geothermie gaan leiden.

Nel Aland is per direct gestart in deze nieuwe rol. Zij heeft brede ervaring binnen de overheid – waaronder als project Directeur-Generaal bij het ministerie van LNV. Als Gezant Ondergrondse Energieopslag speelde zij eerder een sleutelrol bij de totstandkoming van de nationale Agenda Ondergrondse Waterstofopslag.

De benoeming sluit aan bij de inzet die minister Hermans in haar Kamerbrief van 4 juli jl. (‘De ontwikkeling van geothermie’) heeft uitgesproken: het realiseren van een afsprakenkader om geothermie doelgericht op te schalen.

Nel Aland: “Aardwarmte is een essentiële pijler voor de energietransitie van Nederland. Om dit verder te brengen is de hele keten nodig – vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid. Daar ga ik de komende tijd met veel plezier en inzet mee aan de slag.”

De komende maanden zal Geothermie Nederland – samen met andere partijen – voorstellen inbrengen en mogelijke oplossingen toetsen.