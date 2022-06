Zes finalisten maken kans om – met hun duurzame en innovatieve toepassing – maatschappelijke impact te maken. De deelnemende start- en scale-ups presenteren 5G-oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Dit gebeurt tijdens de tweede editie van de 5G Hub Innovation Challenge in Eindhoven die dit jaar in het teken van duurzaamheid staat. De finale vindt plaats op 29 juni op de High Tech Campus in Eindhoven.

Met de 5G Hub Innovatie Challenge krijgen deelnemers de kans om hun concept te toetsen en het verder naar de markt te brengen. Andy Lurling, co-founder van kapitaalfonds LUMO Labs, is juryvoorzitter: “Naast het duurzame en innovatieve aspect, let ik op de toegevoegde waarde voor de wereld en of het een financieel duurzame toepassing is. Op basis hiervan zijn de finalisten geselecteerd. Ik vind het belangrijk en tegelijkertijd inspirerend dat we hiermee laten zien hoe tech for good ingezet kan worden”.

Duurzame oplossingen

Dit jaar staat de 5G Hub Innovation Challenge in het teken van duurzaamheid. “We zijn op zoek naar grensverleggende ideeën waarin onze technologie bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Denk aan oplossingen om stikstof terug te dringen in de agri-sector en een vooruitstrevende tool om het energieverbruik van vrachtschepen te monitoren. Of bijvoorbeeld om efficiënter vervoer op afstand te realiseren met Virtual Reality”, aldus Laura van Gestel, jurylid en CSR-director bij VodafoneZiggo.

Co-creatie

De meest aansprekende en duurzame toepassing wint een co-creatie-programma om het product op grotere schaal te realiseren. Dit ontwikkelingsprogramma met de 5G Hub en alle partners reikt van het testen van nieuwe technologieën zoals 5G, VR en AI, tot aan hulp bij marketingcommunicatie en het technisch ontwerp.

Finale

De finale vindt plaats op 29 juni in het Conference Center van de High Tech Campus in Eindhoven. Er is plek voor 300 mensen om dit spectaculaire event bij te wonen. De toegang is op aanvraag via Eventbrite.

Finalisten

De zes start- en scale-ups die aan de finale deelnemen zijn (in alfabetische volgorde):

Aircision, Eindhoven



Aircision levert draadloze lasertechnologie voor het versturen van data. De draadloze producten zijn toepasbaar in afgelegen gebieden, als privé netwerken van bedrijven en als tijdelijke oplossing in het geval van evenementen of noodgevallen.

CityLegends, Eindhoven

CityLegends haalt door middel van gaming, social en Gen-Z technieken informatie op bij jongeren om op basis hiervan gezondere steden te realiseren. Ze verbinden steden, merken en overheden aan deze moeilijk te bereiken doelgroep.

Connec2, Almelo

Met Connec2 kunnen bedrijven gebruikmaken van de mogelijkheden die het metaversum (XR) biedt zonder daar zelf software voor te hoeven ontwikkelen.

Integer Tech, Eindhoven

Integer Tech heeft een alles-in-een installatieconcept ontwikkeld voor huizenblokken met zes tot acht appartementen. De appartementen zijn vele malen energiezuiniger om te bouwen en te onderhouden. Een win-win voor woningcorporaties en huurders.

Skyebase, Moerbeke-Waas

Skyebase levert drones en software waarmee bedrijven hun bezit makkelijker kunnen monitoren. Met 5G kunnen drone-inspecties en data-vergaderingen nog sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

TechBinder, Maarssen

De Smart Vessel Optimizer van TechBinder is de eerste tool waarmee het energieverbruik van vrachtschepen tot in detail kan worden gemonitord. Zo kunnen eigenaren de prestaties van hun schepen bijhouden en bijsturen. Om deze data snel te communiceren is 5G nodig.

Meer informatie over alle deelnemers in de Innovation Challenge 2022 vind je op de website.