Jaarlijks vraagt MT/Sprout duizenden managers naar de reputatie van hun peers. Die meningen komen samen in de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie. Staatsbosbeheer, Tesla Motors Nederland en DAF Trucks zijn de bedrijven die in 2023 uitblinken in duurzaamheid volgens managers van andere bedrijven. Een bijzondere lijst.

De top 10 voor duurzaamheid

Zie de volledige top 25 ranking voor duurzaamheid hier.

Benieuwd hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Lees de verantwoording. Of bekijk de volledige MT500.