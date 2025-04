De eerste lichting topsporters is gisteren gestart met de Sportploeg voor de Eeuw, een innovatief en educatief programma dat zich richt op het creëren van een duurzame sporttoekomst. Het doel? Het bevorderen van sportdeelname, het realiseren van gezonde generaties, en het toekomstbestendig maken van het verenigingsleven in Nederland. Dit programma, dat jaarlijks terugkeert, is een initiatief van More2Win, TU Delft en het Nationaal Klimaat Platform (NKP). Vijftien topsporters, met een totaal aan 23 Olympische medailles, zijn onderdeel van de Sportploeg.

Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform: “Dit initiatief is een mooi vervolg op ons advies van vorig jaar over een programmatische aanpak voor de verduurzaming van de amateursport. De sport kampt direct met de gevolgen van klimaatverandering en sportverenigingen kunnen een belangrijke schakel zijn in het aanpakken van dit probleem. Met het opleiden van topsporters leggen we de volgende verbinding om de sport toekomstbestendig te maken.”

Wat is de Sportploeg voor de Eeuw?

De Sportploeg voor de Eeuw is een educatief programma dat topsporters de tools en kennis biedt om duurzaamheid in hun sportieve carrières en het verenigingsleven te integreren. Dit programma, bestaande uit vier modules, biedt deelnemers inhoudelijke begeleiding over klimaatverandering, de impact hiervan op de sport en hoe sporters hun stem kunnen laten horen in deze belangrijke kwestie. Deelnemers krijgen de kans om zich te verdiepen in de toekomst van sport en leren hoe ze bij kunnen dragen aan een duurzamere en gezondere sportwereld.

Waarom is de Sportploeg voor de Eeuw noodzakelijk?

In een tijd van klimaatverandering en een toenemende druk op het verenigingsleven, is verduurzaming de sleutel tot het behoud van sport in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering merken de sporters regelmatig: sportevenementen worden ingekort of afgelast en de uitdaging om Olympische Spelen te organiseren is steeds groter.

Er zijn al tal van initiatieven die aantonen hoe verduurzaming een oplossing kan bieden: zonnepanelen op sportaccommodaties, fruitbomen op sportparken en innovaties zoals collectorvelden voor duurzame energie. Toch is er nog te weinig aandacht voor deze ontwikkelingen, en komt er zelfs weerstand vanuit verschillende hoeken. De Sportploeg wil daar verandering in brengen door sporters bewust te maken van de urgentie en hen in staat te stellen een positieve invloed uit te oefenen.

“Wij willen tot in lengte der dagen blijven sporten en sport bevorderen voor iedereen in Nederland,” zegt het team van de Sportploeg. “Sport is niet langer vanzelfsprekend, maar wij strijden voor een toekomst waar iedereen die wil sporten, ook daadwerkelijk de kans krijgt. Wij geloven dat maatschappelijke thema’s zoals klimaat en voeding in ons voordeel kunnen werken. Met daadkrachtig handelen willen wij de komende eeuw winnen, voor een toekomst die van levensbelang is voor iedereen.”

Tijdlijn en Doelen

De eerste sessie van het programma begint op 14 april 2025, met de laatste sessie op 16 juni 2025. Deze dag wordt afgesloten met een groot sportdiner, waar deelnemers en belanghebbenden in sport en verduurzaming samenkomen om de voortgang te bespreken en vooruit te kijken naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Deze Spelen staan in het teken van duurzame sport, en Nederland kan zich hier als voortrekker presenteren. In de komende jaren zullen drie edities van dit programma plaatsvinden, met als doel 50 topsporters op te leiden.

Deelnemers en organisatie

De Sportploeg voor de Eeuw wordt gecoacht door Thijs Zonneveld. Deelnemers zijn bekende topsporters zoals Vivianne Miedema, Marit Bouwmeester, Esmee Visser, Ferry Weertman, Diede de Groot, Siem de Jong en vele anderen. Samen hebben zij maar liefst 23 Olympische en Paralympische medailles, waarvan 15 keer goud.

De sportploeg is een initiatief van More2Win, TUDelft en het NKP en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de Nationale PostcodeLoterij.

Sprekers

Het programma wordt verrijkt door een indrukwekkend gezelschap van sprekers, waaronder Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft, de Amerikaanse beachvolleyballer Jeremy Casebeer en toproeister Melissa Wilson. Deze experts delen hun kennis en visie over de toekomst van sport en duurzaamheid.