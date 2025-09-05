TracXon, een deeptech spin-off van TNO, heeft €4,75 miljoen (ca. $5,50 miljoen) opgehaald aan seed-financiering om de industrialisatie van hybride geprinte elektronica (HPE) te versnellen. Deze baanbrekende technologie biedt een duurzaam en materiaalzuiniger alternatief voor traditionele printplaten (PCB’s). PCB’s zijn een van de meest vervuilende componenten in elektronica. De investeringsronde werd geleid door DeepTechXL, met deelname van Invest-NL en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). BOM zet haar steun voort na een eerdere pre-seed investering in TracXon.

TracXon is opgericht in 2022 en heeft de overgang gemaakt van laboratorium naar industriële productie van HPE. Met een vijf keer lagere CO₂-voetafdruk en twaalf keer minder materiaalgebruik biedt TracXons technologie een duurzaam en efficiënt alternatief voor de intensieve en omvangrijke traditionele PCB-technologieën. Deze reducties dragen direct bij aan de circulaire economie en een duurzamere digitale industrie.

Samen ontwikkelen en produceren van HPE-producten

In drie jaar tijd heeft TracXon meer dan 20 klanten uit 10 landen ondersteund bij het co-ontwikkelen en produceren van hun HPE-producten. TracXon zet hiervoor unieke ontwerp- en toepassingskennis in en roll-to-roll (R2R) productiemogelijkheden. De eindtoepassingen variëren van compacte industriële en draagbare Internet of Things (IoT)-apparaten tot grootschalige toepassingen (>1 m²). Denk hierbij aan LED-folies voor displays en verlichting.

Unieke gepatenteerde apparatuur

TracXon gebruikt de seed-investering voor de bouw van unieke, gepatenteerde apparatuur. Hiermee kan een meerlaagse en dubbelzijdige HPE gemaakt worden, te beginnen met de eerste R2R VIA Printer in zijn soort. Deze machine maakt verticale verbindingen tussen circuitlagen aan beide zijden van een substraatrol mogelijk – een belangrijke stap in duurzame elektronica-productie. De 2R VIA Printer komt naar verwachting medio 2027 op de markt.

Ashok Sridhar, medeoprichter en CEO: “TracXon zorgt voor een fundamentele verandering in elektronica productie. Van traditioneel en vervuilend naar efficiënt en duurzaam. Deze investeringsronde brengt ons dichter bij onze doelstelling om richting 2033 minstens 10% van de PCB’s te vervangen door onze HPE-technologie. Dit betekent circa €15 miljard aan circuits per jaar. Onze technologie is een enorme stap richting ‘ubiquitous electronics’ – elektronica die overal om ons heen is – op een maatschappelijk verantwoorde manier.”

Hans Boumans, directeur TNO Ventures: “We zijn trots op deze prestatie. TracXon is een goed voorbeeld van hoe TNO-innovaties kunnen uitgroeien tot impactvolle ondernemingen. TNO investeert in technologieën die zorgen voor een betere wereld en TracXon draagt direct bij aan een duurzamere toekomst door fundamenteel te veranderen hoe elektronica wordt geproduceerd.”