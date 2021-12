SPIE realiseert ‘Laden op Zon’ voor Rijkswaterstaat

Vandaag werden de handtekeningen gezet onder een projectplan dat richting geeft aan de duurzame ambities van Rijkswaterstaat. Onder de noemer ‘Laden op Zon’ start SPIE met de realisatie van 400 laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en meer dan 3000 zonnepanelen op de locaties van Rijkswaterstaat. Dit is een belangrijke stap in de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 volledig energieneutraal te zijn.

De Flexicharge laadpalen, de zonnepanelen van Dutch Solar Projects en het EV Charging (CPO) en Energy Management (EMS) platform van Maxem vormen samen één systeem. Het online platform, Maxem Energy Cloud, bevat intelligentie; het kijkt bijvoorbeeld naar de productie van zonnestroom en stuurt, op basis daarvan, de timing van het laden van elektrische auto’s aan.

″Door de energievraag van de elektrische voertuigen en het opwekken van zonne-energie op de gebouwen van Rijkswaterstaat te combineren, wordt de opgewekte stroom direct benut. Zo is er minder noodzaak om de netaansluitingen van locaties te verzwaren, daarnaast adviseren we Rijkswaterstaat over duurzame alternatieven zoals lokale (zonne-)energie opslag″, licht Erwin den Haak, operationeel manager van SPIE, toe. Dit project is een belangrijke stap naar zero-emissie mobiliteit: in 2022 moet 50% van het wagenpark elektrisch rijden, waarbij in 2028 alle voertuigen van Rijkswaterstaat zero-emissie moeten rijden.

SPIE en Rijkswaterstaat werken al lang samen. ″SPIE begrijpt de wereld van Rijkswaterstaat, met haar regionale organisatieonderdelen met een eigen identiteit. Daarnaast zien wij meerwaarde in het gebruik van een centraal projectteam dat zorgt voor één overkoepelende integrale projectsturing die schakelt met de landelijke RWS-organisatie”, zegt Bas Nagtegaal van Rijkswaterstaat. ″Het initiatief om een samenwerkingsdag te organiseren om te komen tot een gedragen gezamenlijke ambitie, doelstellingen, verwachtingen en belangen, laat zien dat SPIE ook oog heeft voor de zachte kant van samenwerken.″

Ook Henk Pronk, divisiedirecteur TechFM van SPIE, kijkt uit naar dit unieke project: ″We hebben passende antwoorden gevonden op de vragen over projectmanagement, circulariteit, optimale opbrengst en toekomstgerichtheid van de systemen. Dat, in combinatie met onze kennis van en ervaringen met Rijkswaterstaat, maakt dat ik alle vertrouwen heb in een succesvolle samenwerking.″