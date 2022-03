SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, lanceert vandaag PULSE Core, een integrale Building Operation Solution, ontwikkeld als dé oplossing om alle huidige én toekomstige uitdagingen in het gebouwbeheer het hoofd te bieden.

Gebouwen moeten voldoen aan steeds meer eisen en verwachtingen. Naast duurzaam, aantrekkelijk en comfortabel, zijn gezondheid en productiviteit van gebruikers belangrijke aspecten. Tegelijk wensen beheerders een stevige regie over de dagelijkse operatie.

Grip op vijf bouwstenen

″Alles in een gebouw hangt met elkaar samen″, vertelt Maikel Nabuurs, directeur Monitoring & Datamanagement bij SPIE Nederland. ″Duurzaamheid, comfort, onderhoud, de optimale werkplek en de dagelijkse operatie inclusief contractbeheer. PULSE Core geeft beheerders grip op elk van deze bouwstenen. Zowel los van elkaar als in samenhang. Integraal bieden ze een compleet inzicht in de prestaties en verbeterkansen van een gebouw en de technische installatie. Met als resultaat een gezond binnenklimaat, altijd een passende en comfortabele werkplek, de laagst mogelijke CO₂-footprint en geen onaangename verrassingen qua storingen of kosten.″

Technologie plus advies

Beheerprofessionals hebben met PULSE Core twee essentiële krachten tot hun beschikking. De eerste is cutting edge cloudtechnologie, van sensoren tot algoritmes, die voortdurend worden geüpdatet vanuit innovaties en nieuwe inzichten. En die uiteraard voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. Die technologie wordt versterkt door de tweede kracht: dagelijkse begeleiding en optimalisatie door ervaren experts. Zij ontzorgen beheerprofessionals met adviezen en verbetervoorstellen. Deze combinatie maakt PULSE Core tot de leidende Building Operation Solution voor gebouwbeheerders.

Building Value

PULSE Core levert waarde in de gebouwde omgeving. Waarde op het gebied van productiviteit van medewerkers, continuïteit van kritische bedrijfsprocessen, optimaal gebruik van kostbare vastgoed vierkante meters, verlenging van de levensduur van assets, aantoonbare besparing van het energieverbruik en CO₂-uitstoot, efficiënte onderhoudsproces, slimme data voor toepassingen en nog veel meer.

PULSE Core bewijst zich sinds 2015, 24/7 iedere dag bij ruim 250 klanten en is in combinatie met Beheer en Onderhoud en als onafhankelijke Software as a Service oplossing beschikbaar.

Over PULSE Core

PULSE Core is dé Building Operating Solution ontwikkeld met de nieuwste integrale inzichten. Gebouwd door 50 dataspecialisten en gebouwd op de modernste cloudtechnologie plus 100 jaar kennis en ervaring. PULSE Core wordt dankzij machine learning en Artificial Intelligence elke dag slimmer, beter en waardevoller voor beheerders, eigenaren en bovenal gebruikers. Alleen PULSE Core biedt de kennis, ervaring én techniek om het gebouw- en gebruikersprestaties duurzaam te garanderen.

PULSE Core is een product van Worksphere. Worksphere werd eerder dit jaar geacquireerd door SPIE Nederland.