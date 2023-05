Vandaag wordt een teamspel gelanceerd om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer te stimuleren. Want alhoewel steeds meer Nederlandse organisaties het belang van deze thema’s inzien, heeft slechts een kleine minderheid er beleid op gemaakt. ‘Let’s play equal – The most unfair game in the world’, wordt gelanceerd tijdens de tweedaagse B for Good Leaders Summit in Amsterdam. Het bordspel is geschikt voor organisaties die complexe sociale kwesties bespreekbaar willen maken en wederzijds begrip willen creëren op de werkvloer en daarbuiten. De ontwikkeling van het teamspel is een initiatief van Amsterdam B coalitie, in samenwerking met B Lab Benelux

Belangrijke en ongemakkelijke gesprekken faciliteren

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om een diverse en inclusieve organisatie te creëren waarin alle medewerkers zichzelf kunnen zijn. Maar terwijl JEDI (justice, equity, diversity en inclusion) vaker ter sprake komt, heeft slechts 27% van de organisaties in Nederland een diversiteits- en inclusiebeleid*. Om de broodnodige transitie naar gelijkwaardigheid op de werkvloer te versnellen, sloeg Amsterdam B coalitie – bestaande uit B Corps Blyde Benelux, BR-ND People, Greenjobs.nl en Misteli creative agency – de handen ineen voor de creatie van een taboedoorbrekend spel. Na een intensief ontwikkelingsproces, ondersteund door B Lab Benelux, wordt het eindresultaat vandaag gelanceerd op de B for Good Leaders Summit in Amsterdam. De Summit wordt bijgewoond door 1200 bestuurders van internationale bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld. Tessa van Soest, directeur B Lab Benelux: “Voor échte diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in organisaties, moeten vastgeroeste structuren op de schop. Dit spel faciliteert belangrijke – en vaak ook ongemakkelijke – gesprekken die in alle lagen van een organisatie moeten worden gevoerd. Van boardroom tot werkvloer.”

Ongelijke startpositie

Organisaties kunnen het bordspel gebruiken als onderdeel van interne JEDI-workshops of trainingen. Bij de start krijgt elke speler een kaart van een persoon met eigenschappen, waaronder gender, mentale gezondheid, culturele achtergrond, opleidingsniveau en seksuele voorkeur. Eigenschappen waarop je niet altijd invloed hebt, maar die vaak meewegen in de kansen die je in het leven krijgt. Net als in het echte leven bepalen deze eigenschappen de startposities – en dus privileges – van de spelers.

Tijdens het spel gaan spelers met elkaar in gesprek over uiteenlopende levensgebeurtenissen, zoals verliefd zijn op iemand van dezelfde gender, gediscrimineerd worden of promotie willen maken op je werk. Of de gebeurtenis positief of negatief uitpakt voor je personage, bepaalt of en in hoeverre je vooruit beweegt. Wie heeft de grootste kans om te winnen in ‘the game of life’? “Diversiteit, inclusie en gelijkheid op de werkvloer ontstaan niet vanzelf en vergen toewijding van iedereen in de organisatie. We zijn ons ervan bewust dat we niet alle antwoorden hebben en niet foutloos zijn, maar hopen op een rimpeleffect. Ons voornaamste doel is om – vanuit kwetsbaarheid en op een veilige manier – meer bewustzijn te creëren door je te verplaatsen in de ander,” aldus Amsterdam B coalitie.