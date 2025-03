Het aandeel hernieuwbare energie in vervoer is in 2024 de helft groter dan het jaar ervoor. Daardoor is ook de CO 2 -uitstoot van transportbrandstoffen in Nederland in 2024 sterk gedaald. Dit constateert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) op basis van de eerste resultaten van de registraties van de brandstofleveranciers bij de NEa.

Door de ambities van het nationale beleid en de inzet van bedrijven die brandstof leveren aan de Nederlandse vervoersector is in 2024 het aandeel hernieuwbare energie gestegen, in het bijzonder voor wegvervoer. Het gebruik van fossiele brandstof voor vervoer is verder gedaald en de CO 2 -uitstoot door transportbrandstoffen is verder teruggedrongen. Deze resultaten over 2024 laten zien dat het marktinstrument voor hernieuwbare energie in vervoer werkt en er grote stappen zijn gezet voor het waarmaken van de nationale en Europese ambities voor een klimaatneutrale samenleving.

Opvallende trends door Nederlands beleid

Alle landen van de Europese Unie (EU) hebben zich gecommitteerd aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Alle EU-lidstaten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare energie door vervoer jaarlijks stijgt en het gebruik van fossiele brandstoffen daalt. Voor Nederland is daarvoor onder verantwoordelijkheid van het ministerie van IenW de regelgeving ‘Hernieuwbare Energie voor vervoer’ ontwikkeld. De NEa voert deze regeling uit en houdt toezicht op de brandstofleveranciers die hiermee te maken hebben. De cijfers over 2024 laten een paar opvallende trends zien.

Bedrijven die benzine en diesel leveren aan vervoersbestemmingen hebben een verplichting om een deel van de geleverde energie te laten bestaan uit hernieuwbare energie. Deze zogenoemde jaarverplichting was in 2024 28%. Een verhoging van bijna 50% ten opzichte van het jaar ervoor, toen de verplichting nog 19% was. Hierdoor gaat er een steeds grotere hoeveelheid duurzame biobrandstoffen naar vervoer. Zo bevat een gemiddelde tankbeurt van diesel in 2024 14% duurzame biobrandstof, ten opzichte van 9% in 2023. De totale emissiereductie was in 2024 4,5 megaton CO 2 .

Veel vergroening in wegvervoer

Voor 2024 is de beleidskeuze gemaakt om het leveren van biobrandstoffen in 2024 meer te spreiden over de verschillende vervoersbestemmingen, dus niet alleen wegvervoer.

De innovatie in wegvervoer bleef de voorbije jaren echter achter, doordat er relatief meer biobrandstoffen werden ingezet in zeevaart.

De prikkel voor leveringen van biobrandstof aan de zeevaart is daarom aangepast. Dit heeft effect gehad: in 2024 is 15 petajoule (PJ) extra duurzame biobrandstof geleverd aan wegvervoer. Wel blijft dit vooralsnog achter bij de ambitie van het kabinet van 20 PJ.

Meer hoogwaardige biobrandstof, meer afvalstromen

Het is opvallend hoeveel HVO (hydrotreated vegetable oil) er in Nederland is getankt. In 2024 was HVO voor het eerst de meest gebruikte dieselvervanger. In voorgaande jaren was het aandeel FAME (Fatty Acid Methyl Ester) het grootst. Zowel HVO als FAME zijn belangrijke duurzame biobrandstoffen die dienen als dieselvervangers. HVO kan in veel hogere mate worden bijgemengd bij diesel dan FAME, waardoor meer fossiele brandstof kan worden vervangen.

Biobrandstoffen zijn vooral geproduceerd uit afvalstromen. In 2024 gaat dit met name om afvalwater uit palmoliemolens (31%) en gebruikt frituurvet (26%). De voornaamste landen van herkomst van deze afvalstromen zijn Indonesië en China. Het aandeel biobrandstoffen uit gewassen is wettelijk beperkt tot 1,4% van alle benzine en diesel.