Het Spaanse bedrijf Exolum heeft de overname van een minderheidsbelang in SeaSeaS Amsterdam afgerond. Dit project ontwikkelt een multimodale CO₂-exportterminal in de haven van Amsterdam. De transactie zal de ontwikkeling van infrastructuur versnellen die industriële CO₂-uitstoters in de regio Amsterdam en andere delen van Nederland en Duitsland verbindt met permanente geologische opslaglocaties onder de Noordzeebodem.

Koolstofafvang is een van de beschikbare oplossingen voor het beheersen van moeilijk te reduceren emissies van industriële sectoren die moeten decarboniseren. Grootschalige implementatie vereist echter infrastructuur die in staat is om afgevangen CO₂ te verzamelen, volumes van verschillende uitstoters te bundelen en naar permanente opslaglocaties te transporteren.

SeaSeaS Amsterdam streeft ernaar de eerste open-access CO₂-exportterminal van West-Europa te worden. De terminal zal CO₂ uit zowel biogene als niet-biogene bronnen kunnen verwerken. De terminal is ontworpen om tot 3,5 miljoen ton per jaar te verwerken en CO₂ te ontvangen via schepen, spoorwegen, de weg of pijpleidingen. Vanuit Amsterdam wordt de CO₂ over zee vervoerd naar permanente opslaglocaties in de Noordzee. Dit multimodale model biedt bedrijven van verschillende groottes toegang tot de waardeketen van koolstofafvang en -opslag, ook bedrijven zonder directe pijpleidingaansluiting. De terminal zal naar verwachting in 2030 operationeel zijn.

Exolum brengt met haar deelname aan het project haar ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige logistieke infrastructuur, evenals haar expertise in het transport en de opslag van vloeibare producten, in. Deze capaciteiten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een veilige terminal die kan meegroeien met de toenemende vraag.

Nacho Casajús, Senior Vice President van Exolum Global Energy Logistics, zei: “Koolstofafvang kan alleen op grote schaal worden ingezet als de infrastructuur aanwezig is om industriële vervuilers efficiënt te verbinden met verschillende permanente opslaglocaties. SeaSeaS Amsterdam heeft de potentie om een ​​belangrijk onderdeel te worden van die waardeketen in Noord-Europa, die naar verwachting aanzienlijk zal groeien. Dit project sluit volledig aan bij onze strategie om infrastructuur te ontwikkelen die de decarbonisatie van de industrie en de energietransitie voor onze klanten ondersteunt. Het vormt ook een aanvulling op onze bestaande ontwikkelingen in CO₂-logistiek en -opslag in CCUS-waardeketens in zowel Spanje als het Verenigd Koninkrijk.”

Kees van Seventer (CEO) en Peter Boers (COO), oprichters van SeaSeaS, zeiden: “Koolstofafvang en permanente opslag kunnen een directe bijdrage leveren aan de vermindering van industriële emissies. Om dit te bereiken, hebben bedrijven echter toegang nodig tot efficiënte infrastructuur die verschillende soorten vervuilers kan accommoderen. Onze ambitie is om een ​​open-access terminal in Amsterdam te ontwikkelen die de industrie in het binnenland van Europa verbindt met opslaglocaties in de Noordzee. De betrokkenheid van Exolum zal het project versterken en helpen om het dichter bij de operationele fase te brengen.”

De haven van Amsterdam biedt een strategische locatie voor de ontwikkeling van deze logistieke keten dankzij de verbindingen met belangrijke industriegebieden in Nederland en Duitsland. In eerste instantie zal de terminal het transport van CO₂ naar permanente opslaglocaties mogelijk maken. In de toekomst zou het ook kunnen dienen als grondstof voor projecten die binnen het havengebied worden ontwikkeld.