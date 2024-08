Populair in de bedrijfsrestaurants van Sodexo Nederland: de single slice bananenbrood en donuts Lemon Poppyseed en Caramel Pecan. Ze zijn ook écht lekker, ontdekken de gasten direct. Dat deze producten ook nog de enorme verspilling van bananen tegengaan is een grote winst. De keuze voor een samenwerking met SUNT past helemaal in Sodexo’s beleid om samen te werken met leveranciers die de voedselvoorzieningsketen positief veranderen.

Elke dag komen containers vol bananen in havens aan. Maar in plaats van in de supermarkt, belandt een groot deel in de vuilnisbak. “De banaan is het meest gegeten én meest verspilde fruit”, vertelt Annabel Hoogendoorn, Brand Manager bij SUNT. “Vaak zijn het bananen die net zijn begonnen met rijpen en in plaats van donkergroen al lichtgroen zijn. Als dat in 6 van de 54 dozen op een pallet het geval is, wordt de hele pallet afgekeurd. En bij 8 pallets wordt de hele container vernietigd.”

Wereldwijd leidt dit tot een verspilling van 50 miljard kilo op een productie van 100 miljoen ton geteelde bananen.

Op deze manier met voedsel omgaan is best wel bananas, vond Laura Hoogland, oprichter van SUNT Food. In 2018 begon ze in haar eigen keuken bananenbroden te bakken van overgebleven bananen van de buurtsuper. Die bracht ze naar lokale koffietentjes. Een paar maanden later liep ze met een dosis lef en een bananenbrood onder haar arm het hoofdkantoor van Albert Heijn binnen. Inmiddels zijn de bananenbroden bij de meeste supermarkten te koop en komen ze niet meer uit Laura’s keuken, maar uit een grootschalige productiebakkerij. De bananenpuree – de basis voor de bananenbroden en ovengebakken donuts – wordt gemaakt van geredde bananen. In 2023 waren dit er zo’n 4 miljoen.

Annabel (SUNT): “Inmiddels verkopen we 60% van onze producten via retail en 40% via food services. Dankzij bedrijven als Sodexo liggen onze producten op toplocaties en krijgen we de kans om Sodexo’s klanten te voorzien van verantwoorde snacks én ons verhaal over de strijd tegen voedselverspilling te delen. Zo maken we samen impact!”

Bij Sodexo vind je SUNT’s bananenbrood (single slice) en de donuts Lemon Poppyseed en Caramel Pecan inmiddels standaard in het assortiment. De bananenbroden zijn glutenvrij en zonder toegevoegde suikers. De donuts zijn gebakken in plaats van gefrituurd, bevatten dus minder vet én zijn vegan. Daardoor passen deze gezonde snacks prima in Sodexo’s concepten zoals Modern Recipe en Modern Cafe.

Marloes van der Have, Manager Corporate Social Responsibility: “Sodexo heeft zich als eerste food en facility service bedrijf ter wereld gecommitteerd aan een NetZero doelstelling in 2040. We maken nu al grote stappen en de komende jaren nog meer om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld door meer lekkere en volledig plantaardige gerechten op het menu te zetten. Maar ook door voedselverspilling tegen te gaan. SUNT doet daar een mooie duit in het zakje. De samenwerking met dit soort leveranciers zoeken we graag op. En ik weet uit eigen ervaring dat hun bananenbrood ontzettend lekker is. ”