Het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) van Amsterdam zet nieuwe, elektrische veerponten in op drie drukke Noordzeekanaalroutes. Deze zetten meer dan 350.000 auto’s per jaar over. De nieuwe veerboten vormen een belangrijke stap in de strategie om een duurzaam, emissievrij transportbedrijf te worden. Rond 2023 zullen ze de bestaande dieselaangedreven vloot, die dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw, volledig hebben vervangen. De veerponten varen continu in 24-uursdienst, en hebben na elke 20 minuten durende vaarronde slechts drie minuten beschikbaar voor het opladen van de batterij. Snelladen is daarmee de kritieke factor bij het onderhouden van een betrouwbare dienst.

De opdracht voor de bouw van de volautomatische laadpalen is gegund aan BAM Infra Rail bv, onderdeel van de BAM Groep, een groot bouw-, vastgoed- en civieltechnisch bedrijf. Om veilig en efficiënt opladen te garanderen en de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag de 750V gelijkstroom (DC) die door de laders wordt geleverd, niet worden beïnvloed door schommelingen in het elektriciteitsnet.

BAM benaderde ABB om de technologie te leveren die de wisselstroom-netspanning omzet naar een stabiele DC-voeding. De stroom­conversietechnologie van ABB zorgt voor een stabiele stroomvoorziening voor de snellaadplaatsen van de vijf nieuwe elektrische veerponten. ABB leverde drie ACS880-voedingsmodules, met vermogensconversie op basis van bipolaire transistor met geïntegreerde poort (IGBT)-technologie. Omdat op netwerkgebeurtenissen wordt gereageerd en spanningsdalingen worden gecompenseerd, zorgt dit voor een zeer stabiele DC-uitgang met minimale netvervorming.

De veerponten zijn ontworpen als “plug-in hybride”, maar zullen normaal gesproken 100 procent elektrisch worden aangedreven door hun 680 kilowattuur batterijen. De generator wordt alleen gebruikt boven windkracht 8. “De snellaadoplossing van BAM en ABB is volledig geautomatiseerd en kan eenvoudig worden geïntegreerd in de dienstregeling van de veerpont. Door de elektrische aandrijving is er geen uitstoot van fijnstof of kooldioxide. Als alle vijf elektrische veerponten in de vaart zijn en de oude dieselponten eruit zijn, besparen we 800.000 liter diesel per jaar en elimineren we ruim 2.400 ton CO2-uitstoot”, zegt Alain Asin, projectmanager bij het GVB. “ABB heeft een bewezen staat van dienst in het leveren van stabiele en betrouwbare wal-naar-schipstroom voor een breed scala aan schepen”, zegt Marcel Zevenbergen van ABB System Drives. “Een belangrijke factor in dit succes is, dat we onze voedingsmodules onderwerpen aan uitgebreide interne en externe tests om een betrouwbare werking tijdens de lange levensduur te garanderen.”

De nieuwe GVB-veerponten kunnen tot 400 passagiers en 20 auto’s of 4 vrachtwagens vervoeren. De eerste pont is in augustus 2021 in gebruik gekomen en passagiers hebben opgemerkt dat hun reis nu veel comforta­beler, stiller en schoner is dan voorheen.