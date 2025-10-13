De gebiedsontwikkeling INCK in Eindhoven wordt uitgevoerd met een netbewuste energievoorziening. Heijmans realiseert een energievoorziening die flexibel omgaat met pieken en dalen in de regionale energievraag. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet juist op cruciale momenten ontlast, zonder concessies te doen aan het comfort van bewoners. Dat heeft bouwbedrijf Heijmans laten weten bij de bekendmaking van deze binnenstedelijke ontwikkeling.

INCK is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Heijmans en woningcorporatie Woonbedrijf van honderden appartementen voor zowel sociale huur als koop. De bouw start in het eerste kwartaal van 2026 en drie jaar later wordt de laatste woning opgeleverd. INCK ligt geografisch tussen het centrum van Eindhoven en de High Tech Campus aldaar.

Geen obstakel

Door de gebiedsontwikkeling netbewust uit te voeren, laat Heijmans zien dat netcongestie geen onoverkomelijk obstakel hoeft te zijn, maar juist een kans om innovatieve en duurzame keuzes te maken. “Omdenken is een vereiste: dus kijken naar een nieuwe oplossing in plaats van zoals we het altijd hebben gedaan. We kiezen bij INCK bewust voor een netbewuste energieoplossing. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid in de energietransitie en leveren we een bijdrage aan het oplossen van netcongestie, één van de grootste uitdagingen van dit moment”, stelt Maarten Kokshoorn van Heijmans.

Heijmans gaat via zijn energiedivisie bewoners van INCK voor 30 jaar van warmte en koude voorzien. “Om energie betaalbaar te houden, zonder in te boeten aan duurzaamheid en betrouwbaarheid vinden wij het belangrijk om onze energievoorzieningen toekomstbestending te maken”, stelt Maarten Kokshoorn, manager bij de energietak van Heijmans.

Door deze netbewuste maatregelen blijft in het betreffende gebied in de nabije toekomst ook meer ontwikkeling mogelijk. Zonder deze dempende maatregelen was deze gebiedsontwikkeling niet binnen enkele jaren te realiseren.

Groeiend probleem

Netcongestie is een groeiend probleem in Nederland. De druk op het elektriciteitsnet neemt toe en remt duurzame ontwikkelingen. Heijmans laat met INCK zien dat het anders kan. Heijmans realiseert een energievoorziening die flexibel omgaat met pieken en dalen in de regionale energievraag. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet juist op cruciale momenten ontlast, zonder concessies te doen aan het comfort van bewoners.

Technisch slim

De energievoorziening van INCK voorziet haar bewoners van warmte en koude. In basis gebeurt dit met collectieve warmtepompen die warmte uit de bodem opwaarderen. Hier worden slimme technologieën zoals warmtebuffers, 400 zonnepanelen, een batterij van minimaal 100kW én 20 ‘zwerf’ laadpunten toegevoegd. Dankzij buffering van warmte en elektriciteit kan de vermogensvraag tijdelijk worden teruggeschakeld bij netdrukte, terwijl bewoners toch verzekerd blijven van een warme douche en een comfortabel binnenklimaat. Daarnaast wordt via de gebruikelijke wijze per appartement het verbruik gemeten.

De slimme sturing en inzet van lokaal opgewekte energie zorgen ervoor dat laadvoorzieningen voor elektrische auto’s mogelijk worden gemaakt. “Voor ons draait het vooral om wat er wel mogelijk is en met slimme sturing is het mogelijk om een groot gedeelte van het jaar auto’s zonder merkbare beperkingen te laden”, vertelt Maarten Kokshoorn trots.

Duurzaam én sociaal verantwoord

Met het netbewust uitvoeren van INCK draagt Heijmans ook actief bij aan haar strategische duurzaamheidsdoel. De oplossing verkleint de CO₂-uitstoot, verhoogt het gebruik van hernieuwbare energie en draagt bij aan een leefbare en toekomstbestendige woonomgeving in de regio Eindhoven.