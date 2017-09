Slim inspelen op circulaire economie levert hotels 37 miljoen euro op

In 2016 stegen de prijzen van hotelkamers met ruim 8 procent: de snelste stijging in 20 jaar. Naar verwachting zet deze stijging zich dit jaar door met ruim 4 procent per overnachting. Volgens ABN AMRO vinden in 2017 minstens 47 miljoen hotelovernachtingen plaats. 52 procent hiervan komt voor rekening van buitenlandse toeristen en zakenreizigers en 48 procent van Nederlandse gasten. Door de vele hotel nieuwbouwplannen – en de groei van deelplatforms als Airbnb en Wimdu – neemt de concurrentie toe. Hierdoor wordt het onderscheidend vermogen van steeds groter belang. Dit kan onder meer door slim in te spelen op de circulaire economie.

Gasten en bedrijven selecteren hotels op duurzaamheid

Door te investeren in de circulaire economie kunnen hotels gasten, bedrijven, investeerders en financiers voor zich winnen. Toeristen overnachten steeds vaker in een duurzaam of ‘groen’ hotel: maar liefst 68 procent geeft hieraan de voorkeur. Ook steeds meer bedrijven letten bij de selectie van hotels voor medewerkers op de milieu-impact. 33 procent van de bedrijven sluit hotels zonder duurzaamheidslabel zelfs uit bij overnachtingen voor medewerkers. Hotelinvesteerders zijn dan ook steeds vaker bereid om te verduurzamen en banken spelen hierop in door nieuwe financieringsoplossingen te bieden. Ook de overheid stimuleert hotels om verder te verduurzamen. De regering heeft zich tot doel gesteld dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn en om dat te bereiken, moet ook de hotelsector maatregelen treffen.

Besparing van 37 miljoen binnen handbereik door eenvoudige maatregelen

Volgens Stef Driessen van ABN AMRO is het zaak om juist nu te investeren in onderscheidend vermogen: “De hotelsector kan 37 miljoen euro besparen door op een circulair business model over te stappen. Door waterbesparende douchekoppen te gebruiken kan direct 17 miljoen worden bespaard, mede omdat dit het gasverbruik met 15 procent zal verminderen. Nog eens 20 miljoen kan worden gewonnen door een bewustere keuze in het serveren van voedsel. Door bijvoorbeeld een eigen moestuin aan te leggen, het slim hergebruiken van voedsel om verspilling tegen te gaan, en vlees te vervangen door groente kunnen hotels niet alleen geld besparen, maar ook de invloed van voedsel op het milieu met minimaal een kwart verminderen”.

Het volledige rapport treft u hier aan: De circulaire economie in de hotellerie (1 MB)